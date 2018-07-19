ABD Başkanı Donald Trump Fed'in faiz artışlarını eleştirerek, Beyaz Saray'ın 20 yıldan uzun zamandır Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına saygı duyarak, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal etti.

CNBC'ye röportaj vererek Joe Kernen'e konuşan Trump, Fed'in borçlanma maliyetini artırdığını ve ekonomiyi yavaşlattığını ifade ederek, "Bu konuda mutlu değilim. Ancak aynı zamanda Fed'e hangisi iyiyse onu yapmaları konusunda izin veriyorum" dedi. Trump röportaj esnasında Fed Başkanı Jerome Powell'ı ise "çok iyi bir insan" olarak niteledi. Trump Powell'ı bu sene atamıştı. ABD başkanı 2016 seçim kampanyasında FED'i sık olarak eleştirmişti.

Fed, Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bu yana 5 kez faiz artışı gerçekleştirdi.

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