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ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası ( Fed) ve Başkanı Jerome Powell'ı suçladı.

ABD'de Salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda kaldığı açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, 2009'dan bu yana en düşük düzeyde geldi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Bu verilerin, Fed'in faiz oranlarını "çok yukarıda" tutmasından kaynaklandığını savunan Trump, güçlü doların ABD'de üreticilere zarar vermekte olduğunu öne sürdü.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Öngördüğüm gibi, Jay Powell ve Fed, tüm para birimleri karşısında ABD Doları'nın çok fazla güçlenmesine, imkan verdiler. Bizim imalatçılarımız bundan negatif şekilde etkilendi. Fed faizi çok yüksek. Onlar kendilerinin en kötü düşmanı, haberleri yok. Acınası!" dedi.