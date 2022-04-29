Trump geri döndü! 0:00 / 0:00

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Twitter yönetiminin Trump'ın hesabını, geçen yıl yaşanan ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemesinin ardından Trump kendi sosyal medya platformu, 'Truth Social'ı kurdu.

Truth Social uygulamasını şubat ayında kullanıma sunan ancak 'Uygulama şimdiden popülerliğini yitirdi' eleştirilerine maruz kalan Trump, ilk paylaşımını yaptı.

App store'da en çok yüklenen uygulama durumunda olan Truth Social'da Trump'ın yaklaşık 2 milyon takipçisi var.

Trump "Şu anda büyük bir platform inşa ediyoruz. Yani muhtemelen herhangi bir ilgimiz olmazdı. Biliyorsunuz, Twitter çok sıkıcı hale geldi" demişti.

Trump'ın Twitter hesabında 88 milyon takipçisi bulunuyordu.