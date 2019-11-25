ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi.

BloomberHT'nin haberine göre konuyla ilgili olarak Oregon Senatörü Ron Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türk yetkililerle 2017'den bu yana yedi toplantı gerçekleştirdiğini belirtirken neler konuşulduğuyla ilgili detay vermedi.

Bloomberg News, Ekim ayındaki haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halkbank'a suçlamada bulunulmaması için ABD Başkanı Trump'a girişimlerde bulunduğunu belirtmişti. Trump, Erdoğan'la Nisan ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinin ardından Mnuchin ve Başsavcı William Barr'ı konuyu incelemeleri için görevlendirdi. Bu çağrının ardından Halkbank'a karşı birkaç ay boyunca bir işlem yapılmamış ve daha sonra ABD'li savcılar dolandırıcılık, kara para aklama ve ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardı.