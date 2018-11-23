Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini aktaran Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.

Amerikan New York Times (NYT), Amerikan NBC News, Washington Post ve Wall Street Journal gibi ABD medyasının önde gelen kuruluşlarında yer alan yazı ve analizlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçıcinayeti ile ilgili yaptığı açıklamalar sert şekilde eleştirildi.

"TRUMP'IN İLKEL REALPOLİTİĞİ"

Amerikan Wall Street Journal Yayın Kurulu, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜNE PARA YIĞ, CİNAYET YANINA KAR KALSIN"

Washington Post yazarı ve CEO'su Fred Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan açıklamasına ilişkin, "Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı'nın önünce yeterince para yığ, bir cinayet kelimenin tam anlamıyla yanına kar kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN DEĞERLERİNİ SAVUNUYOR"

Amerikan New York Times gazetesi Yayın Kurulu, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Trump, CIA'nın vardığı sonucu ve Amerikan değerlerini görmezden gelip Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın anlattıklarını yuttu." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP'TAN KARA CUMA İNDİRİMİ"

Pulitzer ödüllü yazar Thomas Friedman, NYT'deki köşesinde, "Trump'tan Kara Cuma indirimi: petrol, silahlar ve ahlaki değerler" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen bir suikast timi tarafından öldürülerek, cesedinin parçalandığını vurgulayan Friedman, "Noel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi için bu yıl erkenden ve Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle 'hapishaneden kurtul' şeklinde geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Friedman, "Bunun yerine Trump, gelecekte 450 milyar dolarlık silah satışı sözünü aldığı Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden paçayı sıyırmasına izin verdi." görüşünü paylaştı.

DANİMARKA VE FİNLANDİYA SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Danimarka, Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışını askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'deki iç savaşın yol açtığı insani kriz ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının askıya alındığı belirtildi.

Finlandiya, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermeleri gerekir." dedi.

ALMANYA'NIN ARDINDAN FRANSA'DAN VETO

Almanya'nın ardından Fransa da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği belirtildi. Açıklamada, bu yasağın Schengen bölgesi için geçerli olduğu ifade edildi.

TRUMP BU KEZ DÜNYAYI SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuştu.

DEMOKRAT SENATÖRDEN KÜFÜRLÜ TEPKİ

2004 yılında Irak savaşında ABD Ordusu'nda görev yapan Demokrat Parti Hawaii senatörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA raporuna rağmen, Muhammed Bin Selman'a sahip çıkmasını en sert dille eleştiren kişi oldu.

Gabbard, Twitter paylaşımında, Trump'ın Riyad'la ticari ilişkilere işaret ederek 'Önce Amerika' demesine gönderme yaparak, "Suudi Arabistan'ın O...su olmak Önce Amerika demek değil" yazdı. Gabbard'ın mesajına destek verenler de, yanlış bulanlar da oldu.

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