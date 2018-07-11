Savunmaya hangi ülke ne harcıyor?

Haziran ayındaki G7 Zirvesi'nde başlayan ülkelerin savunma bütçeleri üzerindeki tartışma, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi'nde tam gaz devam ediyor.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, zirve öncesinde Almanya'yı NATO bütçesine yeterli destek vermemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin ardından eleştirilerini yineledi. Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını eleştirerek, aldığı doğalgaz yüzünden Almanya'nın Rusya'nın esiri haline geldiğini kaydeden Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor" ifadesini kullandı.
Trump, NATO üyesi ülkelerin 'derhal' savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, "Biz Almanya'yı, Fransa'yı, herkesi koruyoruz. Bu yıllardır bu şekilde devam ediyor ve çok fazla para ödüyoruz. Bu durum bizim ülkemiz için büyük haksızlık" diye konuştu. Özellikle Almanya'nın savunma harcamalarının çok düşük seviyede olduğunu belirten Trump, "Almanya çok zengin bir ülke. Savunma harcamalarını anında, hemen yarın artırabilirler ve hiçbir sıkıntı olmaz" açıklamasında bulundu.
EN ÇOK ABD HARCIYOR
Eski ve yeni kıtanın liderleri arasındaki karşılıklı atışmalar, gözleri ülkelerin yaptıkları savunma harcamalarına çevirdi. NATO'nun paylaştığı verilere göre, ABD 2017'de yaptığı 685.9 milyar dolarlık savunma harcaması ile söz konusu alanda liderliğini sürdürüyor. Onu 55.5 milyar dolar ile İngiltere takip ederken, tartışmaların odağındaki Almanya ise 45.4 milyar dolarlık harcama ile savunma en çok bütçe ayıran dördüncü NATO ülkesi konumunda bulunuyor. Türkiye ise 2017'de gerçekleştirdiği 12.1 milyar dolarlık savunma harcaması ile listeye 7'inci sıradan giriyor.
NATO, ülkelerin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYİH) yüzde 2'sini bulmasını hedefliyor. Fakat ABD, Yunanistan, İngiltere ve Estonya olmak üzere üye ülkelerden sadece dördü bu hedefi tutturabiliyor. 2017'deki savunma harcamaları ülke GSYİH'sinin yüzde 1.48'ini bulan Türkiye ise, 13'üncü sırada kendine yer buluyor. Trump'ın suçlamarının odağındaki Almanya'da ise bu oran yüzde 1.24 seviyesinde.
'HER GÜN AVRUPA'YI ELEŞTİRİYORSUN'
Trump önceki günlerde paylaştığı Twitter mesajında da "NATO üyeleri daha fazla ödeme yapmalı. ABD daha az. Çok adaletsiz!" demişti. Trump'ın çıkışına cevap ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan gelmişti. Tusk, Trump'ı "her gün Avrupa'yı eleştirmekle" suçlayarak, "Sevgili Amerika, müttefiklerinin değerini bil, çok müttefikin yok" ifadesini kullanmıştı.
Tusk, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaptıkları savunma harcamalarının Rusya'dan daha fazla ve Çin'inkine yakın tutarda olduğu bilgisini de paylaşmıştı.
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