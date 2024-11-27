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        Trump, iktidar değişimi için imza attı

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Beyaz Saray ile, 20 Ocak'ta gerçekleşecek iktidar değişimi öncesinde yeni ekibin bakanlık ve kurumlardaki görevi devralacakları ekiple bir araya gelmelerine olanak sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:40
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        Trump, iktidar değişimi için imza attı
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        ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak olan Susie Wiles, yaptığı yazılı açıklamada, geçiş ekibinin, Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray ekibi ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

        Wiles, "Bu işbirliği, kabineye aday göstereceğimiz kişilerin kritik hazırlıklara başlamalarına, her departmana ve kuruma yeni ekiplerin konuşlandırılmasına ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesine olanak sağlayacak." ifadelerini paylaştı.

        BİDEN YÖNETİMİNE AÇIKLANACAK

        İktidar devri için yeni ekiplerin federal kurumlara ve departmanlara hızla entegre olacağını belirten Wiles, bu ekiplerin de Biden yönetimine açıklanacağını kaydetti.

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        Beyaz Saray dışında diğer bakanlıklarla da benzeri mutabakat zaptının imzalanıp imzalanmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

        Trump’ın 5 Kasım Başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra iktidar değişimi için gereken mutabakat zaptını imzalamada ağır davranması eleştirilere neden olmuş, ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump ile 13 Kasım'da Oval Ofis'te yaptığı görüşmede mutabakat zaptının önemine vurgu yaptığı bildirilmişti.

        Söz konusu mutabakat metninin gecikmesi nedeniyle iktidar değişimi için ilgili kurumlar gerekli bilgi paylaşımını başlatamamıştı.

        Mutabakat zaptının imzalanması ile yetkilendirilen Trump’ın ekipleri, bakanlık ve devlet kurumlarına girerek geçiş süreci ile ilgili işlemleri başlatıp mevcut politikalar ve gizli belgeler hakkında bilgi alabilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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