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ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi arasında Oval Ofis'te yaşanan "Meksika sınırına duvar tartışması", Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu.
ABD'de uzun süredir tartışma konusu olan Meksika sınırına duvar tartışması, bu kez de Oval Ofis'te Trump'ın Demokrat liderlerle yaptığı görüşmede kameralar önünde yapıldı.
Demokratların Senato lideri Schumer ve Temsilciler Meclisi lideri Pelosi'yi kabul eden Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongreden talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda "hükümetin kapanabileceği" uyarısında bulundu.
6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor.
Trump ile görüşmelerinde sınıra duvar örülmesi konusuna değinen Pelosi, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirince ortam bir anda gerildi.
Pelosi'nin sözünü kesen Trump, bütçe tasarısının geçmemesi ve hükümetin kapanması durumunda bunun Demokratların kabahati olacağını savundu. Senatoda en az 60 oya ihtiyaç olduğunu hatırlatan Trump, Demokratların "sınır güvenliği konusunu" ciddi şekilde ele almadığını ileri sürdü.
İSRAİL ÖRNEĞİNİ VERDİ
Sınır güvenliğinin ABD için çok önemli olduğuna vurgu yapan Trump, "Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkede yaşayanlar, suçluların ve uyuşturucu sorunu olanların ülkemize akın etmesini istemiyor." şeklinde konuştu.
Trump, sözlerinin devamında İsrail'in ördüğü duvardan örnek vererek, "Bir duvarın ne kadar etkili olabileceğini İsrail'e sorun. Ülkemize teröristler dahil herkes geliyor. Sınır güvenliğine ihtiyacımız var. Sınıra bir duvar projesi de bunun bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.
Sınır güvenliği için bütçeden 5 milyar dolar talep eden Trump'ın aksine Demokrat liderler sınır güvenliği paketi için 1,3 milyarın yeterli olacağını savunuyor.
ABD Kongresinin 21 Aralık'a kadar bütçe tasarısı üzerinde bir uzlaşma sağlaması gerekiyor, aksi durumda hükümetin kapanması gündeme gelecek.
'FEDERAL HÜKÜMET'İN KAPANMASI NE DEMEK?
Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.
Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.
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