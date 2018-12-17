ABD'de Başkan Donald Trump'ın atadığı Beyaz Saray'a bağlı danışma kurulunda yer alan bir lobicinin, Suudi Arabistan ile iş ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

Kamusal Sorumluluk Merkezi adlı kar amacı gütmeyen basın kuruluşunun haberine göre, "Beyaz Saray Ortakları (White House Fellows)" adı verilen danışmanlık programı katılımcılarından lobi faaliyetleri yürüten Richard F. Hohlt, ABD Adalet Bakanlığına yaptığı bildirimde 1 Kasım'dan itibaren Suudi Arabistan hükümeti ile lobi ilişkisini askıya aldı.

Dış Temsil Kayıt Yasası uyarınca yapılan bildirimde Hohlt, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine kamu işleri ve hukuki işler konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini, bu kapsamda yasal ve siyasi işlerin yürütülmesi için stratejiler önerdiğini aktararak, "Halen temsil ilişkimi ve katılımımı yeniden değerlendirme ve sonlandırma süreci içindeyim." ifadesini kullandı.

Kayıtlara göre ilk kez Ekim 2016'da Suudi Arabistan Büyükelçiliğine danışmanlık yapmaya başlayan Hohlt, Haziran 2017'de Trump tarafından Beyaz Saray danışmanlık programına atandı.

Habere göre, Suudi hükümeti danışmanlık hizmeti için Hohlt'un şirketine 2017'de 837 bin dolar, 2018'de ise 780 bin dolar ödedi.

Hohlt'un Suudilerle iş ilişkisini sonlandırma tercihinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Haberde Hohlt'un bu konudaki sorulara yanıt vermekten kaçındığı ifade edildi.

Haberde merkez uzmanları, Hohlt'un Suudi Arabistan hükümetiyle lobi ilişkisinin, Trump'ın, cinayetin hemen ardından Riyad yönetimi ve cinayetteki rolü tartışılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumaya yönelik tutumunu şüpheli hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin ardından aralarında BGR, Gibson, Dunn&Crutcher ve Glover Park Group'un bulunduğu çok sayıda lobi firması da Suudi hükümetiyle iş ilişkisini sonlandırmıştı ancak bunların ortaklarından veya çalışanlarından hiçbiri Hohlt gibi doğrudan Beyaz Saray'a bağlı çalışmıyordu.

1962'de dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından başlatılan Beyaz Saray Ortakları programı kapsamında kendi alanlarında başarı gösteren kişiler bir yıl boyunca maaşlı olarak Beyaz Saray'da çalışarak hem kamu yönetimi alanında bilgi ve tecrübe sahibi oluyor hem de kendi birikimleriyle Başkana ve Beyaz Saray çalışanlarına danışmanlık hizmeti veriyor.

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