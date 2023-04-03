Trump'ın avukatı New York’taki duruşma öncesi konuştu: Kavgaya hazırız

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı, Trump’ın Salı günü planlanan duruşma öncesinde "savaşa hazırlandığını" söyledi.

Trump'ın Pazartesi günü Mar-a-Lago'daki evinden New York'a giderek bir porno yıldızına yapılan sus payı ödemesiyle ilgili suçlamalarla yüzleşmesi bekleniyor.

Daha sonra Florida’daki evine dönmesi ve destekçilerine bir konuşma yapması planlanıyor.

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.

Avukatı Joe Tacopina, eski Başkan’a karşı her türlü suçlamaya şiddetle karşı çıkılacağını söyledi.

Pazar günü ABC'nin This Week programına konuşan Tacopina, "O, bu dövüşe hazır olacak biri" dedi.

"Bu kavgaya hazırız. Ve onu temize çıkarmak için bu şeyi olabildiğince çabuk halletmeyi dört gözle bekliyorum."

Basında çıkan haberlere göre Trump, dolandırıcılıkla ilgili 30'dan fazla suçlamayla karşı karşıya kalacak.

Eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016'daki başkanlık seçimlerinden önce bu konuda konuşmaması için Trump'ın avukatından para aldığını ileri sürüyor.

Daniels, seçim dönemi olayın detaylarını anlatmayı teklif ederek medya kuruluşlarıyla temasa geçti. Trump'ın ekibi durumdan haberdar oldu ve avukatı Michael Cohen, sessiz kalması için Daniels'a 130 bin dolar ödedi. Bu yasadışı değil.

Ancak Trump, Cohen'e geri ödeme yaparken kayıtlarda bunu yasal hizmet bedeli olarak belirtti. Savcılar, bunun Trump'ın ticari kayıtları tahrif etmesi anlamına geldiğini söylüyor.

Dava hakkında bilgisi olan kaynaklar da ABD medyasına, eski Başkan’ın birinci derecede ticari kayıtları tahrif etmekle suçlanacağını söyledi. Bu, ABD yasalarına göre ağır bir suç.

Suçlamaların detayları ve kaç suçlama yöneltildiği halen kamuoyuna açıklanmadı. Tacopina kendisinin de suçlamaları henüz görmediğini söyledi.

Reuters Manhattan'daki mahkeme önünde güvenlik tedbirleri alınıyor

Trump'ın Pazartesi günü New York'a uçuşu öncesinde savunmasını hazırlamak için danışmanları ve hukuk ekibiyle bir araya geldiği bildirildi.

Kolluk kuvvetleri ABD merkezli CBS News'e, eski Başkan’a New York'a giderken ABD Gizli Servisi çalışanlarının eşlik edeceğini söyledi.

Salı günü Manhattan'da yerel saatle 14:15'te (TSİ 21:15) yapılacak duruşmada yetkililere teslim olması bekleniyor.

Yargıç Juan Merchan, Trump'ın ceza davasına başkanlık edecek.

Avukatı, Manhattan adliyesinin öğleden sonra duruşma için kapatılacağını söyledi. Eski Başkan’a kelepçe takılmayacak, ancak Tacopina, mahkemeye çıkarılması konusundaki diğer ayrıntıların hâlâ bir muamma olduğunu da sözlerine ekledi.

Tacopina, "Bu benzeri görülmemiş bir şey... Ne görmeyi bekleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

"Umarım oraya mümkün olduğunca hızlı girip çıkarız, bu... yargıç önünde durduğumuz, 'suçsuzuz’ dediğimiz, dilekçemizi sunmak için zamanı belirlediğimiz ve benzeri şeyler olan tipik bir duruşma” dedi.

FBI, New York Şehri mahkeme görevlileri ve Gizli Servis dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri Salı günü için hazırlanıyor.

New York Polis Departmanı'nın ayrıca, protesto ihtimaline karşılık şehir çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Getty Images Trump destekçileri Cumartesi günü California'daki Huntington Sahili'nde yürüyüş yaptı

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Salı günü öğle saatlerinde New York'ta Trump için bir miting planlandı ve taraftarları iddianameyi "barışçıl bir şekilde protesto etmeye” çağırdı.

Trump, duruşmasının ardından aynı gün ilerleyen saatlerde, Florida'daki Mar-a-Lago’ya dönecek ve burada destekçilerine bir konuşma yapacak.

Hafta sonu "Trump 2024" bayrakları ve pankartları taşıyan yaklaşık bir düzine kişi Trump'ın Florida'daki evinin önünde toplanmıştı.

2024'te yeniden başkanlığa aday olan Trump, Manhattan bölge savcısını "siyasi" davranmakla suçladı.

Trump, ağır bir suçla itham edilen - görevdeki veya eski - ilk ABD başkanı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de dahil olmak üzere diğer Cumhuriyetçiler, Trump’a desteklerini açıkladılar ve bölge savcısını gelecek yılki başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemek için hukuk sistemini silah haline getirmekle suçladılar.

Buna cevaben Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, suçlamaların New York vatandaşları tarafından getirildiğini ve ne eski Başkan’ın ne de Kongre'nin yargılamaya müdahale edemeyeceğini söyledi.