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Trump'ın avukatları: Destekçileri, binaya kendi iradeleriyle saldırdı

Donald Trump'ın avukatları, azil yargılamasında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi ve eski başkanın taraftarlarının 6 Ocak'ta Kongre Binasına kendi iradeleriyle saldırdıklarını savundu.

Trump'ın avukatları: Destekçileri, binaya kendi iradeleriyle saldırdı
BBC TÜRKÇE
Donald Trump, 6 Ocak'taki konuşmasında taraftarlarını Reuters
Donald Trump, 6 Ocak'taki konuşmasında taraftarlarını "Kongre binasına yürümeye" teşvik etmişti.

Donald Trump'ın avukatları, azil yargılamasında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi ve eski başkanın taraftarlarının 6 Ocak'ta Kongre Binasına kendi iradeleriyle saldırdıklarını savundu.

Trump'ın Senato'daki yargılaması Salı günü başlayacak. Temsilciler Meclisi, geçen ay ikinci kez Trump'ın Senato'da yargılanmasına karar vermişti.

Trump'a Kongre saldırısından önce yaptığı konuşmada "isyana teşvik" suçlaması yöneltiliyor. Trump, Senato'da ifade vermeyeceğini söylemişti.

Trump taraftarları Kongre binasına saldırdığında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu beş kişi ölmüş, siyasetçiler ve personel saklanmak zorunda kalmışlardı.

Eski Başkanın avukatları, yargılama öncesi yayımladıkları savunmada FBI belgelerinin isyanın günler öncesinden planlandığını gösterdiğini ve bunun da Trump'ın şiddete teşvik etmesinin mümkün olmadığı anlamına geldiğini kaydetti.

Avukatlar ayrıca, Trump'ın görevi bırakması ve sade bir vatandaş olmlası nedeniyle, yargılamanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Demokrat Partililer, Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmeyi tekrar tekrar reddetmesinin, ayrıca 6 Ocak'ta yaptığı konuşmadaki söyleminin isyanı teşvik ettiğini söylüyor. Avukatlarıysa Trump'ın sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandığını iddia ediyor.

Salı günü ne olacak?

Senato'daki yargılama dört saatlik bir tartışmayla başlayacak ve daha sonra sürecin anayasaya aykırı olup olmadığı oylanacak.

Beklendiği gibi sürecin anayasaya uygun olduğu kabul edilirse, Çarşamba öğleden sonra her iki tarafa 16 saatlik sunum süresi verilecek.

Ancak Trump'ın mahkum edilebilmesi için Senato'nun üçte ikisinin kabul oyu vermesi gerek. Bu da 17 Cumhuriyetçi senatörün, 50 Demokrat senatöre destek vermesi anlamına geliyor.

26 Ocak'ta, davanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düşürülmesi talebine 50 Cumhuriyetçi üyenin 45'i destek vermişti.

- Getty Images
Kongre binasına saldırı, ülkeyi şoke etmişti.

Suçlamalar neler?

Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığını kaydettiler.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.

Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacaklar.

Kanıtların ortada olduğunu söyleyen Demokratlar "Başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik diğer girişimler sonuç vermeyince Başkan Trump, Kongre'ye yönelik bir saldırıyı kışkırttı" diyorlar.

Devamla, Trump'ın, artık görevde olmamakla birlikte, ilk gününden son gününe kadar görevde olduğu sırada yaptığı her şeyden sorumlu olduğu ve hesap vermesi gerektiğini vurguluyorlar.

Demokratlar eski başkanın ayrıca ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.

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