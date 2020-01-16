Trump'ın azil soruşturması Senato'da: Bundan sonra ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma süreci artık Senato'da devam edecek.

Temsilciler Meclisi, Trump'ın azledilme gerekçesiyle ilgili maddeleri Senato'ya sevk ederken, Meclis'in Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi de Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevini üstelenecek isimleri belirledi.

Böylece, görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'ndeki kısmı resmen kapandı.

Temsilciler Meclisi'nin aksine Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da devam edecek olan süreç, bundan sonra bir mahkemede görülen yargılamaya benzer şekilde yapılacak.

Bundan sonra süreç adım adım nasıl işleyecek?

Formalitelerin tamamlanması

Senato tüzüğüne göre, önce Temsilciler Meclisi savcılık görevini yürütecek olan "azil süreci yöneticilerini" Senato'ya bildirecek.

Bunun ardından Senato Sekreteri Julie Adams, Temsilciler Meclisi'ne Senato'nun azil talep edilen maddeleri duymaya hazır olduğunu iletecek.

Azil süreci yöneticileri, Senato'da azil talep edilen yasa maddelerini sunacak ve yapılacak oylamayla Senato bu davayı inceleyip incelememeye karar verecek.

Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı'na haber verilmesi

Senato, azil süreciyle ilgili yargılamanın başlayacağından Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts'ı bilgilendirecek.

Roberts, Senato'ya gelerek, üyelere yemin ettirecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Senatörlerin yemini

Senatörlerin edeceği yemin metninde, Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili dava sürecindeki her şeyi anayasaya ile yasalara uygun, tarafsız ve adil bir şekilde ele alacakları belirtiliyor.

Yemin sürecinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Yargılama kurallarının belirlenmesi

Senato, kilit aktörler ve tarafların argümanlarını sunma süreleri gibi dava sürecine dair her türlü detayı belirleyen kuralları kapsayan bir karar taslağını oylayacak.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, yargılama sürecinin doğrudan tanık ifadeleriyle başlamasını önleyecek çoğunlukta oya sahip olduklarını açıkladı. Bu durumda, tanıkların dinlenmesi yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarına bırakılacak.

Ancak McConnell, azil talep edilen yasa maddelerinin yargılama başlamadan reddedilmesini sağlayacak oya sahip olmadıklarını söyledi.

Trump'a katılım daveti

Senato'nun yargılamayla ilgili hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüzük gereğince, hakkında azil süreci yürütülen kişinin "Senato tarafından belirtilen gün ve yerde bulunmasını talep eden" davetiye gönderilecek.

Bugüne kadar hiçbir başkan kendisiyle ilgili azil yargılamasına şahsen katılmadı.

Trump'ın da Senato'daki yargılamaya katılmaması bekleniyor. Trump'ın Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Pat Cipollone ve şahsi avukatı Jay Sekulow'un da aralarında olduğu bir grup hukukçu tarafından temsil edileceğini tahmin ediliyor.

Duruşmalar

Bu aşamada, Senato'nun taraflara hazırlık yapmaları için ek süre vermemesi halinde duruşmalar başlayacak.

Azil yöneticileri, Trump'ın neden görevden alınması gerektiğine dair argümanlarını öne sürecek. Daha sonra savunma makamına söz verilecek.

Duruşmalar sırasında Senatörlerin iddia ya da savunma makamıyla doğrudan konuşmasına izin verilmiyor. Ancak baş yargıç üzerinden sorularını yazılı olarak iletebilecekler.

Tanıkların sorgulanması ve yargılama süreci boyunca ortaya çıkacak diğer meselelerle ilgili kararlar Senato'da yapılacak oylamalarla alınacak. Burada basit çoğunluk aranıyor.

Duruşmaların ne kadar süreceği, Senato'da yapılacak ilk oylamada tespit edilecek.

Kanıtların sunulması

Senato'nun usulleri belirlerken izin vermesi halinde her iki taraf da kendi tanıklarını getirip dinletebilecek. Taraflar kendi ve karşı tarafın tanığını sorgulayabilecek.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, kendilerine celp gönderilmesi halinde ifade vereceklerini söylediler.

Senato ayrıca verilecek önergelerle kanıtların incelenmesiyle ilgili kapsamı genişletme ya da daraltma yönünde de karar alabilecek.

Kapanış konuşmaları

Hem iddia hem de savunma makamı, yargılamayla ilgili kapanış konuşmalarını yapacaklar.

Burada, önce savunma, en sonunda da azil süreci yöneticileri söz alacak.

Böylece süreçte ilk sözü de son sözü de Temsilciler Meclisi söylemiş olacak.

Değerlendirmeler

Senatörler, yargılamada sunulan argümanlar, kanıtlar ve tanıklarla ilgili değerlendirmelerini yapacaklar.

Daha önce süreçlerde, değerlendirme aşaması kapalı kapılar ardında yapıldı.

Ancak Senato'nun karar vermesi halinde, değerlendirmelerin halka açık şekilde de yapılması da mümkün.

Nihai oylama

Senatörler, Trump hakkında görevden alınma soruşturmasının yasal dayanağı olan iki yasa maddesiyle ilgili ayrı ayrı karar alacak.

Trump bu maddelerden ilkinde görevini kötüye kullanmak, ikincide de Kongre'nin çalışmalarına engel olmakla suçlanıyor.

Senato'da üçte iki çoğunluğun suçlu bulması halinde Trump görevden alınacak.

Bunun için 100 sandalyeli Senato'da 67 oya ulaşılması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılması için ise en az 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın görevden alınmasını desteklemesi gerekiyor. Ancak bu olasılık oldukça düşük görülüyor.

Senato'dan Trump'ın suçsuz bulunması yönünde bir karar çıkması bekleniyor.

Oylama yapılıp karar çıktıktan sonra Trump ile ilgili görevden azil soruşturması da kapanmış olacak.