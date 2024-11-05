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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı Vance oyunu Ohio'da kullandı | Dış Haberler

        Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı Vance oyunu Ohio'da kullandı

        Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Ohio eyaletinde oyunu kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:21
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        Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı Vance oyunu kullandı
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        Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, yerel saatle 09.00'da Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde oyunu kullandı. Vance daha sonra seçim merkezi dışında bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

        Vance açıklamasında, "Sonuçları öğrenene kadar asla bilemezsiniz ama bu yarış hakkında iyi hissediyorum. Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer. Kazanmayı umuyoruz, ancak açıkçası kim kazanırsa kazansın ülkenin yarısı hayal kırıklığına uğrayacak. Temelde Başkan Trump ve benim yapmaya çalıştığımız şey, Amerikalı dostlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke inşa etmektir; bu, kime oy verdiklerinden bağımsız olarak tüm Amerikalı dostlarımız için geçerlidir. Kazanacağımızı düşünüyorum ama nihayetinde bu kararı seçmenler verecek” ifadelerini kullandı.

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