SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Donald Trump
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Trump'ın BM 73. Genel Kurulu'nda diplomasi trafiği!

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Güney Koreli, Mısırlı ve Fransız mevkidaşları ile ayrı ayrı görüştü. Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı "Lotte New York Palace" otelde, mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu için hareketli günler yaşayan New York'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

25.09.2018 - 08:41 | Güncelleme: AA

New York polisini ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York’ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekli tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.

GÜNEY KORE İLE İMZA ATILDI

İlk olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Trump, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yapan Trump, Kuzey Kore ile nükleer konuda mesafe kat edildikçe yarımadadaki siyasi atmosferin daha iyi olacağını belirtti. Washington-Seul hattındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de vurgu yapan Trump, yeni imzalanan anlaşmanın da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

KİM İLE GÖRÜŞME YAKINDA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söyledi.

Trump, Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini ifade etti.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını belirtti.

MISIR'A TERÖRLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Daha sonra Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Trump, Mısır'ın teröre karşı mücadelede iyi iş çıkardığını, mücadelenin kolay olmadığını, ancak Mısır'ın bu mücadelede ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, Sisi'ye "Sizinle çalışacağız ve tüm bu yolda sizinle birlikte yürüyeceğiz" dedi. 

"YALNIZ KOVBOY" 

Trump daha sonra kaldığı otelde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geniş güvenlik önlemleri altında Trump'ın New York 'ta kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Otele geldi.  Trump'ın görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, bu hafta ülkelerin Trump'ın oyunu birlikte mi oynayacağını yoksa yalnız kovboy gibi mi davranacağını göreceklerini söyledi. 

"TRUMP İLE GÖRÜŞMENİN HİÇBİR ETKİSİ OLMAYACAK"

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

NETANYAHU'NUN DA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bugün New York'a hareket edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşeceği bildirildi.

İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin New York şehrinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geleceğini iddia etti.

Netanyahu ve Sisi, ilk kez 2017 yılında görüştü. Mısır, 1979’da ABD’nin desteklediği bir barış anlaşması altında İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu. İki ülke güvenlik konusunda yakın koordinasyonu sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X