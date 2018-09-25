New York polisini ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York’ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekli tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.

GÜNEY KORE İLE İMZA ATILDI

İlk olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Trump, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yapan Trump, Kuzey Kore ile nükleer konuda mesafe kat edildikçe yarımadadaki siyasi atmosferin daha iyi olacağını belirtti. Washington-Seul hattındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de vurgu yapan Trump, yeni imzalanan anlaşmanın da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

KİM İLE GÖRÜŞME YAKINDA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söyledi.

Trump, Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini ifade etti.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını belirtti.

MISIR'A TERÖRLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Daha sonra Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Trump, Mısır'ın teröre karşı mücadelede iyi iş çıkardığını, mücadelenin kolay olmadığını, ancak Mısır'ın bu mücadelede ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, Sisi'ye "Sizinle çalışacağız ve tüm bu yolda sizinle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"YALNIZ KOVBOY"

Trump daha sonra kaldığı otelde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geniş güvenlik önlemleri altında Trump'ın New York 'ta kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Otele geldi. Trump'ın görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, bu hafta ülkelerin Trump'ın oyunu birlikte mi oynayacağını yoksa yalnız kovboy gibi mi davranacağını göreceklerini söyledi.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMENİN HİÇBİR ETKİSİ OLMAYACAK"

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

NETANYAHU'NUN DA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bugün New York'a hareket edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşeceği bildirildi.

İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin New York şehrinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geleceğini iddia etti.

Netanyahu ve Sisi, ilk kez 2017 yılında görüştü. Mısır, 1979’da ABD’nin desteklediği bir barış anlaşması altında İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu. İki ülke güvenlik konusunda yakın koordinasyonu sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.

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