Melania Trump, Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın cenaze töreninde dahi yer almıştı. Ancak bu dava sürecinde eşinin yanında bulunmaması herkesin dikkatini çekti.

Pazartesi günü dava sırasında da New York'a giden eski başkana çok sayıda yardımcısı eşlik etmiş ancak Melania ve Barron Trump kalabalıkta yer almamıştı.