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Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkemeye çıkması sonrası Florida’da kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulunmuştu. Trump'ın konuşmasına kızı, oğlu ve Cumhuriyetçi Parti'den pek çok kişi katılmasına karşın eşi Melania Trump'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçmişti.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulunmuştu.

     

     
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

     

     
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuşmuştu.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savunmuştu.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Trump'ın bu konuşması sırasında ailesinden ve Cumhuriyetçi Parti'den destekçileri de hazır bulunmuştu. 
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Ancak törende olmayan bir isim dikkatlerden kaçmadı: Eşi Melania Trump.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Melania Trump, Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın cenaze töreninde dahi yer almıştı. Ancak bu dava sürecinde eşinin yanında bulunmaması herkesin dikkatini çekti. 

     

    Pazartesi günü dava sırasında da New York'a giden eski başkana çok sayıda yardımcısı eşlik etmiş ancak Melania ve Barron Trump kalabalıkta yer almamıştı.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Bir kaynak geçen hafta DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, yokluğuna rağmen Melania Trump'ın kocasını desteklediğini söyledi.

     
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Kaynak "Bayan Trump güçlü. Ailesine odaklanmış durumda ve her zaman olduğu gibi kocasının arkasında duruyor" dedi. Ancak konuya ilişkin farklı iddialar da yer alıyor. 

     
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Melania'nın eski yardımcısı ve en yakın arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump'ın 'inkar kulesinde yaşadığını' söyledi.

     
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Wolkoff "Onu orada görmeyi hiç beklemiyordum. Sessizliği kasıtlı, bu onun tercih ettiği silahı ve koruyucu zırhı" diye ekledi.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    16 sayfalık iddianamede Trump'ın yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile söz konusu ilişkisinin Melania Trump'ın hamileliği döneminde olmasının da eski First Lady'nin tepkisinin bir diğer nedeni olabileceği ifade edildi.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    Melania Trump veya iletişim ekibi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Trump'ın davası sonrası merak konusu oldu: Melania Trump nerede?

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