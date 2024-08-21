Trump'ın destekçisi Elon Musk'tan "Bakanlığa hazırım" paylaşımı
Tesla, SpaceX ve Twitter (X) gibi şirketlerin sahibi milyarder girişimci Elon Musk, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın 'Bakan yapabilirim" açıklamasının ardından, "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E) yani Hükümet Verimliliği Bakanlığı başkanı olarak gösteren bir fotoğrafını paylaşarak, "Hazırım" yorumunda bulundu.
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın "Bakan ya da danışman yapabilirim" açıklamasının ardından Twitter (X) hesabından bir paylaşım yaptı.
Kendini "Hükümet Verimliliği Bakanı" olarak gösteren Elon Musk, "Hizmet etmeye hazırım" yazan bir paylaşım yaptı.
"Bakanlığın" kısa adı olan D.O.G.E.'yi de paylaşımında öne çıkaran Musk, çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e de bir gönderme yaptı.
Musk, geçtiğimiz hafta sosyal Twitter üzerinden Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.
Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.
Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.