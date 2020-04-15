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Trump'ın DSÖ kararına İngiltere ve İran'dan tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye sağladıkları fonu durdurma kararını açıklamasının ardından İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD'nin zorbalığı, baskısı ve tehditleri, alışkanlığının ötesine geçmiş durumda; insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise DSÖ'ye katkı sağlamaya devam edeceklerini açıklayarak, "küresel birlik çağrısında" bulundu.

Donald Trump
HABERTURK.COM / Ajanslar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, İran'ın uzun zamandır sahip olduğu deneyimini yaşıyor. ABD'nin zorbalığı, baskısı ve tehditleri, alışkanlığının ötesine geçmiş durumda; insanları öldürüyor. Pandemi her yeri sarmışken DSÖ'ye sağladığı fonu durdurması, 'İran'a maksimum baskı' politikasında olduğu gibi akıllarda kalacak utanç verici bir adımdır."

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında sorumluluğu olduğunu ve bu konuda ilk etapta dünyayı yanılttığını savunmuştu.

 

İNGİLTERE'DEN KÜRESEL BİRLİK ÇAĞRISI

İngiltere'de Başbakanlık Sözcüsü "küresel birlik önemli" diyerek İngiltere'nin Dünya Sağlık Örgütü'nü finanse etmeye devam edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) yardım fonlarını keseceğini duyurmasından sonra İngiltere Başbakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere yardım fonlarını durdurmayı planlamıyor" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsü yenmek için küresel birliğin gerekli olduğunu ifade eden Başbakanlık Sözcüsü, İngiltere'nin WHO'yu finanse etmeye devam edeceğini belirtirken ABD Başkanı Trump'ın kararı hakkında yorum yapmayı reddetti.

"Bizim konumumuz, İngiltere'nin küresel sağlık müdahalesine liderlik etmekte önemli bir rolü olan WHO'nun finansmanını durdurma planının olmamasıdır" diyen Sözcü aynı zamanda, "Koronavirüs küresel bir tehdittir. Ülkelerin bu ortak tehdidi yenmek için birlikte çalışması çok önemli" dedi.

"FON VERMEYİ DURDURMA PLANIMIZ YOK"

Çin'in ölümcül korona virüs hakkındaki bilgileri gerektiği kadar hızlı ve açık bir şekilde paylaşamadığı iddiaları konusunda da yorum yapan Başbakanlık Sözcüsü, "Her zaman virüs hakkında şeffaf ve doğru bilgilerin etkili bir küresel mücadele için gerekli olduğu görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, yıllık 17 milyon Pound fon ve projelere gönüllü katkılarda bulunmak üzere büyük miktarda WHO'nun en büyük bağışçılarından biri konumunda.

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