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Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait emlak şirketi, vergi suçları işlediği iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu
Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu
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BBC TÜRKÇE
Trump TowersGetty Images

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait emlak şirketi, vergi suçları işlediği iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Trump Organization adlı şirket, New York'taki mahkemede jürinin iki gün süren tartışmalarının ardından yargılandığı tüm suçlardan suçlu bulundu.

Şirketin adı her ne kadar aile soyadını taşısa da, ne Donald Trump ne de aile üyeleri bireysel olarak davada yargılanıyordu. Dava doğrudan şirkete karşı açılmıştı.

Donald Trump, sonucu yüksek mahkemeye taşıyacağını söyledi ve "Bir kez daha hayal kırıklığına uğradım, bu bir cadı avı" dedi.

Şirket, en üst düzey yöneticilerini 10 yıldan uzun süredir kitaba uygun olmayan yan haklarla zengin etmek suçundan suçlu bulundu.

Lüks araçlar, çocuklarının özel okul araçları gibi vergilendirilmeyen avantalar, bu en üst düzey yöneticilere sağlandı. Ancak savcılar, bu yan hakların düşük gelirli çalışanlara, maaşın düşüklüğünü telafi etmek için sağlanmak üzere şirket tüzüğüne eklendiğini; bu sebeple vergi indiriminden faydalanıldığını söyledi.

Şirketin davanın sonucunda 1,6 milyon dolarlık bir ceza ödemesi ve gelecekte kredi almak ya da yatırımlarını finanse etmekte zorlanması bekleniyor.

Trump, daha önce de davayı "siyasi amaçlı" olmakla eleştirmişti. Trump, uzun yıllar şirketin finansal yönetiminde üst kademelerde rol alan çalışanı Allen Weisselberg'i de, Ağustos ayında vergi kaçırma suçunu itiraf ederek mahkemeyle işbirliğine gittiği ve şirkete karşı tanıklık ettiği için sert sözlerle eleştirmişti.

Trump, şirketin "Weisselberg'in kişisel suçları sebebiyle cezalandırıldığını" iddia ediyor.

Savcılar ise oteller, golf sahaları ve dünyanın irçok yerinde çok sayıda mülkü idare eden Trump Organization adlı şirketin "sahtecilik ve hile kültürüne" sahip olduğunu söylüyor.

New York mahkemesi savcısı Joshua Steinglass, "Üst düzey yöneticilere yan hakların özellikle anlatıldığını, bunların yöneticilerin memnuniyetini ve Trump ailesine sadakatini sağlamak için kullanıldığını" belirtti.

Trump Organization'ın alt kuruluşları olan Trump Corp ve Trump Payroll isimli şirketler de vergi sahteciliği ve şirket kayıtları hakkında yalan beyanda bulunmak dahil 17 suçtan suçlu bulundu.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte, mahkemeyle 'beş aydan fazla hapis cezası almamak' şartıyla anlaşan 75 yaşındaki Weisselberg'in cezaevine gireceği tarih de belli oldu. 13 Ocak'ta ismi genelde çok kötü şartlarla anılan Rikers Island cezaevine girecek olan Weisselberg, şirkette çalıştığı yıllarda kayıt altına alınmadan edindiği para karşılığında 1,7 milyon dolarlık da bir ceza ödeyecek.

Trump ve en büyük üç çocuğu da bir yandan ayrı bir davada yargılanıyor. Bu davanın sonucuna göre davanın sürdüğü eyalette iş yapmaları yasaklanabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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