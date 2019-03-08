Trump'ın eski avukatı, masraflarını ödemediği için Başkan'ın şirketine dava açtı

Turmp'ın eski avukatı Michael Cohen

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, avukatlık hizmetleri ve yasal işlemler için gereken 1,9 milyon doları ödemediği gerekçesiyle Trump Organization'a dava açtı.

New York'ta bir mahkemede açtığı dava dosyasında Cohen, Trump Organization ve yöneticileri için yaptığı çalışmaların, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmayı kapsadığını belirtti.

Özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada kilit isimlerden biri olarak görülen Cohen, federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti.

Trump Organization, Başkan Trump'ın 500 kadar şirketini barındıran şemsiye kuruluş olarak biliniyor.

Cohen, bu kuruluşun kendisi ile yaptığı sözleşmeyi bozarak 1,9 milyon dolarlık ücret ve masraf tutarını ödemeyi reddettiğini söyledi.

Cohen, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada daha önce Kongre'ye yalan söylediğini itiraf etmişti.

Trump ise Cohen'in daha az ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldığını öne sürmüşü.

Seçim kampanyası finansmanına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Aralık ayında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen'in bu ay hapse girmesi bekleniyor.

Cohen, kampanya sırasında Trump'la ilişkiye girdiğini iddia eden 2 kadına da "sus payı" olarak yasa dışı şekilde toplam 280 bin dolar ödeme yapmıştı.

Hapis cezasına çarptırılması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, o dönem "Trump'ın pis işlerini örtbas etmenin" görevi olduğunu düşündüğünü söylemişti.

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