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Trump'ın eski danışmanı Stone'nin koruması Kongre baskınıyla ilgili gözaltına alındı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'nin koruması ile bir kişi gözaltına alındı.

Trump'ın eski danışmanı Stone'nin koruması Kongre baskınıyla ilgili gözaltına alındı
AA

Mahkemenin Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) dayandırdığı belgelere göre, Stone'nin koruması Roberto Minuta ile Isaac Steve Sturgeon, başkent Washington DC'deki Kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskında yer aldıkları suçlamasıyla hafta sonu gözaltına alındı.

Belgelerde, askeri üniforma benzeri bir kıyafet ve teçhizat giyip, aşırı sağcı grup "Oath Keepers" bağlantılı bir arması olan Minuta'nın polis barikatını aşarak binaya girenler arasında olduğu ifade edildi.

Minuta'nın Kongre'de görevli polisleri "saldırganca azarladığı ve hakaret ettiği" belirtildi.

Savcı Yardımcısı Benjamin Gianforti, White Plains Mahkemesinde görülen duruşmada yaptığı açıklamada, Minuta'nın New York'taki dövmeci dükkanında gözaltına alındığını ifade etti.

Gianforti, 36 yaşındaki Minuta'nın, Washington'da aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de olduğu kişilere yasa dışı paralı koruma sağlayan "Oath Keepers" üyelerinden biri olduğunu söyledi.

Koruma sağlanan kişilerin isimlerini vermeyen Gianforti, gözaltına alındığı sırada Minuta'nın polislere "Neden burada ben hedef alınıyorum? Neden (aşırı solcu grup) Antifa ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) grubu üyelerinin peşinden gitmiyorsunuz?" dediğini aktardı.

Davanın savıcısı ise söz konusu ideolojiye halihazırda devam eden bağlılığı nedeniyle kanunları ihlal eden Minuta'yı, Kongre'de görevli polislere bağırmak ve hakaret etmekle suçladı.

Bu arada, New York Times gazetesinin haberinde, Minuta'nın Kongre baskınından sadece saatler önce Stone'yi korumakla görevli 6 kişiden biri olduğuna dikkat çekildi. Diğer yandan, Minuta'nın avukatı Ben Gold ise müvekkilinin kefaletle salıverilmesini talep etti.

- Sturgeon 20 yıla kadar ceza alabilir

Kongre baskınında polis barikatını kaldırmakla suçlanan 32 yaşındaki Isaac Steve Sturgeon, 24 Ocak'ta gittiği Kenya'dan ABD'ye iade edildi.

Sturgeon, cumartesi günü New York eyaletindeki John F. Kennedy havalimanında gözaltına alındı.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan Sturgeon, kaçma niyetinde olmadığını bu tip seyahatleri zaman zaman yaptığını savundu.

Davada görevli savcılar, Sturgeon'ın suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

- Kongre baskınının boynuzlu göstericisi cezaevinde kalacak

Bu arada, Washington Bölge Hakimi Royce Lamberth, Kongre baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Jacob Chansley'in, Kongre'de görevli polislerin, protestoculara binadan ayrılmaları yönünde yaptıkları uyarılara uymadığını söyledi.

Hakim Lamberth, tahliye kurallarını da ihlal edeceğini düşündüğü Chansley'in dava tarihine kadar cezaevinde kalmasına hükmetti.

- ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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