Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da itirafçı oldu

Paul Manafort

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ile anlaşmaya vardı.

"ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul eden Manafort, itirafçı oldu.

Paul Manafort bugün başkent Washington'daki federal mahkemede yargıç karşısına çıkmıştı.

Başkan Trump ise bu gelişmeyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de daha önce savcıyla anlaşıp itirafçı olmuştu.

Trump'a 'yasa dışı olarak yargı sistemine müdahale etme' eleştirisi

ABD basını: 'Trump'ın başkanlığının en korkunç günü'

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ