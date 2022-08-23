Trump'ın evinde 300'den fazla gizli belge ele geçirildi

New York Times'ta yer alan habere göre, Ocak ayında eski Başkan Donald Trump'tan alınan ilk belgeler, sınıflandırılmış olarak işaretlenmiş 150'den fazla belgeyi içeriyordu.
300'DEN FAZLA BELGE
Bu sayı Adalet Bakanlığı'ndaki endişeyi artırdı ve FBI'ın cezai soruşturmayı genişletmesine yardımcı oldu.
Habere göre, Trump'ın görevden ayrılmasından bu yana gizli dökümanları da içeren toplamda 300'den fazla belge ele geçirildi.
KUTULARDA CIA VE FBI'I İLGİLENDİREN İÇERİKLER VAR
Trump'ın Beyaz Saray'dan aldığı gizli belgelerin tam olarak ne hakkında olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak kaynaklar; Trump görevden ayrıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra Ocak ayında teslim ettiği 15 kutunun içinde CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve FBI'ı doğrudan ilgilendiren çeşitli konuları kapsadığını söyledi.
Trump'ın yardımcıları, Haziran ayı başlarında Adalet Bakanlığı yetkililerinin Mar-a-Lago'yu ziyareti sırasında birkaç düzine ek hassas belgeyi teslim etti. Bu ayki aramanın sonunda, yetkililer, çok sayıda ek belgeden oluşan, sınıflandırılmış ve gizli olarak işaretlenmiş 11 set malzeme de dahil olmak üzere 26 kutu ele geçirdi.
TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Trump Salı günü destekçilerine gönderdiği elektronik postada, kendisini ve diğer Cumhuriyetçilerini, "siyasi nüfuzu ve kamuoyu araştırmalarında görülen kendisine yönelik büyük destek" nedeniyle hedef alındığını savunmuştu.
Trump, "Cumhuriyetçi Parti'yi ve beni bir kez daha durdurmaya çalışıyorlar. Hukuksuzluk, siyasi zulüm, Cadı Avı...Bunların hepgeçisi açığa çıkarılmalı ve durdurulmalı" demişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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