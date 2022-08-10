Trump'ın evine FBI baskınında hangi belgeler arandı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Pazartesi günü Eski Başkan Donald Trump'ın Florida’da bulunan evine baskın düzenledi.
Trump yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi" ifadelerini paylaştı.
Konuya ilişkin kaynaklar ilk aşamada aramanın neden gerçekleştiğini belirtmese de Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli belgeleri alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
"AVUKATLARI İLE GİZLİ GÖRÜŞTÜ"
CNN International'a konuşan kaynaklar, müfettişlerin, Trump'ın avukatlarıyla daha gizli bilgileri devretme konusunda görüşmek üzere Haziran ayı başlarında Mar-a-Lago'yu ziyaret ettiğini bildirdi. Beş gün sonra FBI, Trump'ın avukatlarından belgelerin bulunduğu odayı korumalarını istedi.
Ancak müfettişlerin Trump'tan aynı düzeyde işbirliği alamadıklarını düşünmesi sonrası FBI, Pazartesi günkü baskın için arama izni istedi. Müfettişler, bazı ek gizli bilgilerin hala Trump'ın mülkünde olabileceğine inanıyor.
GİZLİ BELGELER NEYDİ?
Bir Washington Post kaynağına göre ise kutularda bulunan sınıflandırılmamış öğelerin listesi yaklaşık 100 sayfa uzunluğundaydı ve kokteyl peçetesi ve doğum günü yemeği menüsünü de içeriyordu.
KIM'DEN MEKTUPLAR DA ALINMIŞTI
Trump Manhattan'daki konutundayken yapılan son aramada federallerin ne ele geçirdiği ise henüz net olarak belli değil.
Ancak Washington Post, FBI'ın Pazartesi günü kilitli bir bodrum katındaki depolama alanından yaklaşık bir düzine kutu çıkardığını söyledi. Ocak ayında ele geçirilen eşyalardan bazıları Kim Jong Un'dan gelen ve ABD Başkanı'nın 'aşk mektupları' olarak tanımladığı yazışmaları ve eski Başkan Barack Obama'nın halefine yazdığı bir mektubu içeriyordu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Adalet Bakanlığı baskınla ve ele geçirilen belgelerle ilgili açıklama yapılmadı.
Yetkililerle işbirliği yaptığını söyleyen Trump, baskını 'gereksiz' olarak nitelendirdi. Buna rağmen, eski başkan da arama emrinin ayrıntılarını hala kamuya açıklamadı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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