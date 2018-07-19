Trump'ın 'Karadağ 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir' sözlerine tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir televizyon röportajında Karadağ için kullandığı, "Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız." ifadeleri bu ülkede tartışma yaratmış durumda.
BBC'nin Balkanlar temsilcisi Guy Delauney'nin bu açıklamaları sorduğu Karadağlılar, Trump ve ülke hakkındaki açıklamaları için, "en acaip başkan... aptalca ifadeler... şovmen.." gibi yanıtlar verdi.
Tartışma, Trump'ın Amerikan televizyonu Fox TV'ye verdiği röportaj sonrası başladı.
FOX TV sunucusu Tucker Carlson, ABD'nin NATO'daki yükümlülüklerini sorgulayarak, müttefik bir ülkeye saldırı olması durumunda ABD'nin askeri yardımda bulunması gerekeceğini vurgulayarak, "Benim çocuğum Karadağ'a bir saldırı olursa neden bu ülkeyi savunmak durumunda olsun" diye sordu. ABD Başkanı Trump ise "Bu insanlar güçlü insanlar, aynı zamanda kavgacılar da... bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız" dedi.
Carlson'ın sorusu da Trump'ın buna yanıtı da NATO Antlaşması'nın "kollektif savunma"yı düzenleyen 5'inci maddesi ile ilgiliydi.
NATO Antlaşması'nın 'kollektif savunma'yı düzenleyen 5'inci maddesi daha önce yalnızca 11 Eylül 2001 sonrası ABD tarafından işletilmişti.
Geçen yıl NATO'ya kabul edilen Karadağ'daki siyasiler ise Trump'ın "Üçüncü Dünya Savaşı" çıkışına karşı peş peşe tepki açıklamalarında bulundu.
Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic, Donald Trump için, "ABD tarihinin en acaip başkanı o... Bu başkan ile ve dış politika konusundaki bu bilgisi ile neler olabileceğini kim bilebilir?" dedi.
https://twitter.com/bbcturkce/status/867786246545956864
Bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olan Boris Raonic ise, Trump'ın ülkeler hakkında açıklamalar yapmadan önce çalışmadığının belli olduğunu söyleyerek "bu aptalca açıklamalar bunun sonucu" diyor.
ABD Başkanı Trump, geçen yıl yapılan NATO liderler toplantısı sırasında Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i itip öne geçerken görüntülenmişti.
NATO'ya alınması sonrası Afganistan'a asker gönderen Karadağ, Rusya'nın "nüfuz bölgesi" olarak tanımladığı sınırlar içinde yer alıyor.
Karadağlı savcılar ülkede 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin arkasındaki kişilerin Moskova ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.
Rusya ise bu iddiaları reddediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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