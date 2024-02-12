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        Haberler Dünya Trump'ın NATO açıklaması, Almanya'da sert eleştirilere neden oldu

        Trump'ın NATO açıklaması, Almanya'da sert eleştirilere neden oldu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe" tehdidinde bulunması, Almanya'da sert eleştirilere neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:38
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        Almanya'dan Trump'a: Sorumsuzluk
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Trump'ın açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

        Düzenlenen basın toplantısında konuşan Steinmeier, "Bu açıklamalar, sorumsuzca ve hatta Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor." dedi.

        Steinmeier, ABD'de seçim kampanyası yürütüldüğünü ve bazı şeylerin provokatif olduğunu belirterek, "Fakat kışkırtıcı olsa bile bu, onu ciddiye almamamız gerektiği anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

        Birçok kesim eleştirdi

        Çok sayıda Alman dış politika uzmanı da açıklamaya ilişkin endişelerini dile getirdi.

        Alman hükümetinin transatlantik koordinatörü Michael Link, Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın, bir NATO üyesine saldırı durumunda ABD'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine ilişkin hatalı açıklamaları, onun ne kadar öngörülemez, vicdansız ve güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

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        Yeşiller Partisi lideri Omid Nouripour da Trump'ın açıklamasının ortak güvenliği tehdit ettiğini belirterek, açıklamayı "NATO'ya karşı pervasızlık" olarak nitelendirdi.

        Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise açıklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savunma ittifakını test etmesi için bir davet niteliğinde olduğunu söyledi.

        Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen de Trump'ın sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerinde olası bir zafer kazanmasının, NATO'yu varoluşsal bir krize sürükleyeceğini dile getirdi.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

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