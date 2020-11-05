Trump'ın seçim kampanya ekibi Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için dava açtı

AA

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.

Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

Trump'ın seçim kampanya ekibi çarşamba günü içinde Wisconsin'deki oyların yeniden sayılması, Michigan ve Pennsylvania'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı.