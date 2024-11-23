Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump'ın terörle mücadele için atadığı isme, eski danışmanı Bolton'dan "sahtekar" suçlaması | Dış Haberler

        Trump'ın terörle mücadele için atadığı isme, eski danışmanı Bolton'dan "sahtekar" suçlaması

        ABD'de Donald Trump koltuğa oturmadan tartışmalar alevlendi. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, göreve yeniden seçilen Trump'ın terörle mücadelenin başına atadığını açıkladığı Sebastian Gorka'yı "sahtekar" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın kurmayına ağır suçlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        John Bolton, CNN'e verdiği demeçte, Trump'ın atamalarını eleştirdi.

        Trump'ın, ilk başkanlık döneminde bir süre danışman yardımcılığını yapan Gorka'yı, terörle mücadelede Kıdemli Direktör olarak atadığını duyurması üzerine Bolton, "Sebastian Gorka bir sahtekar. Onun hiçbir ABD hükümetinde yer almasını istemezdim." dedi.

        Bolton, Gorka'nın Kıdemli Direktör olmasının "terörle mücadele çabaları için iyiye işaret olacağını düşünmediğini" belirterek, yine de daha yüksek mevkiye getirilmediği için memnun olduğunu söyledi.

        Trump'ın Gorka'yı "liyakati" için değil, "Evet, efendim" demesi için seçtiğini savunan Bolton, Gorka için "Bence o, pozisyonunu tamamen Donald Trump'a borçlu olan birine mükemmel bir örnek." nitelemesini yaptı.

        REKLAM

        Bolton, daha önce de Trump'ın, eski Kongre üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanlığına aday göstermesini eleştirmiş, Gaetz'in o ana kadar Trump'ın yaptığı "en kötü seçim" olduğunu savunmuştu.

        Hakkındaki "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Gaetz, atama açıklamasından sonra büyüyen tartışmalara işaret ederek, 21 Kasım’da adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

        Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

        Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #John Balton
        #trump
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bolu otoyolunda aksamalar yaşanıyor
        Bolu otoyolunda aksamalar yaşanıyor
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası