Trump'ın terörle mücadele için atadığı isme, eski danışmanı Bolton'dan "sahtekar" suçlaması

John Bolton, CNN'e verdiği demeçte, Trump'ın atamalarını eleştirdi.

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde bir süre danışman yardımcılığını yapan Gorka'yı, terörle mücadelede Kıdemli Direktör olarak atadığını duyurması üzerine Bolton, "Sebastian Gorka bir sahtekar. Onun hiçbir ABD hükümetinde yer almasını istemezdim." dedi.

Bolton, Gorka'nın Kıdemli Direktör olmasının "terörle mücadele çabaları için iyiye işaret olacağını düşünmediğini" belirterek, yine de daha yüksek mevkiye getirilmediği için memnun olduğunu söyledi.

Trump'ın Gorka'yı "liyakati" için değil, "Evet, efendim" demesi için seçtiğini savunan Bolton, Gorka için "Bence o, pozisyonunu tamamen Donald Trump'a borçlu olan birine mükemmel bir örnek." nitelemesini yaptı.

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Bolton, daha önce de Trump'ın, eski Kongre üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanlığına aday göstermesini eleştirmiş, Gaetz'in o ana kadar Trump'ın yaptığı "en kötü seçim" olduğunu savunmuştu.