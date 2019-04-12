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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin adaylık oturumunda soruları yanıtladı.
ABD-Türkiye ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin kritik bir NATO üyesi olarak bir seçim yapması gerektiğini belirten Satterfield, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım." ifadesini kullandı.
Satterfield, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satışı da yapmayacağını kaydetti.
SATTERFİELD'DAN "SÜRECİ İZLİYORUZ" YORUMU
Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin de açıklamada bulunan Satterfield, ''Türkiye demokratik bir ülke ve biz bu şeffaf sürece herkes tarafından tamamen saygı gösterilmesini istiyoruz ve bu şekilde sandığa gidenlerin iradesi de tanınmış olur. Süreci yakından izliyeceğiz.'' dedi.
Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Ankara Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı bekliyor.
SATTERFİELD KİMDİR?
Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.
1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu.
Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.
Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.
George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.
2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.
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