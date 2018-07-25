Trump: İran'la nükleer program konusunda gerçek bir anlaşmaya hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayla ilgili yaptığı son açıklamada, daha önceki açıklamalarının aksine müzakere kapısını açık bıraktı ve "gerçek bir anlaşmaya hazır olduklarını" söyledi.
Trump, "Neler olacağını göreceğiz ama gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız; bir önceki yönetim tarafından yapılan ve bir felaket olan anlaşmadan değil" diye konuştu.
ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.
ABD ile İran'dan son günlerde üst üste karşılıklı sert açıklamalar geliyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazar günü yaptığı açıklamada, "İran'la barış, barışların; savaş da savaşların anasıdır" dedi.
Trump ise Ruhani'ye ABD saatiyle günün ve haftanın son dakikalarında attığı tweet ile şöyle yanıt verdi:
"İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye: BİR DAHA ASLA ABD'Yİ TEHDİT ETME YOKSA TARİHTE DAHA ÖNCE ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN. ARTIK ŞİDDET VE ÖLÜME DAİR ÇILGIN LAFLARINIZI SİNEYE ÇEKECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ. DİKKATLİ OL!"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran hükümetini "mafyaya" benzetti.
Son olarak bugün ise İran ordusu ABD'yi eleştiren bir açıklama yayımladı ve "ABD'nin İran'ın çıkarlarını tehdit etmeye devam etmesi durumunda kendilerinden çok güçlü bir yanıtla karşılaşacağını" belirtti.
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