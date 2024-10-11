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        Haberler Dünya Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş | Dış Haberler

        Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş

        Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:19
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        'İran' yüzünden askeri araç talep etmiş
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        Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.

        WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirildi.

        Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.

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        Habere göre Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, aynı kapsamda Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular da talep etmiş.

        Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

        BIDEN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Milton Kasırgası'na ilişkin aldığı brifing sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Biden, İran'ın kendisine yönelik olası suikast tehdidi gerekçesiyle yönetimden askeri uçak ve araç talep ettiği belirtilen Trump'ın talebine kısmen olumlu baktığını belirtti.

        Başkan Biden, "F-15 talep etmediği sürece olur. Bakanlığa (Pentagon'a), ona ihtiyacı olan her şeyi vermesini söyledim, kendisi eski bir başkan, neye ihtiyacı varsa verin. Eğer talebi bu kategorideyse tamamdır, değilse almamalı." değerlendirmesini yaptı.

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        #trump
        #ABD
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