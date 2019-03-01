SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Trump: IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık

ABD Başkanı Donald Trump, bir askeri üste yaptığı açıklamada "Suriye'deki halifeliğin yüzde 100'ü artık bizim" dedi. Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'e karşı nihai zaferlerini ilan etmek için bir haftaları daha olduğunu söylüyor.

Giriş: 01.03.2019 - 12:43 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de destekledikleri muhalif grupların, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) el geçirmiş olduğu toprakların "yüzde 100'ünü" geri aldıklarını söyledi.

Alaska'daki bir üste operasyonlarla ilgili Amerikan askerlerine konuşan Trump, "Suriye'deki halifeliğin yüzde 100'ü artık bizim" dedi.

Ancak Trump'ın sözleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) açıklamasıyla çelişti.

Perşembe günü SDG komutanı Mazlum Kobani, "IŞİD'e karşı zaferin tamamen kazanıldığını bir hafta içinde" ilan edebileceklerini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre muhalif güçler IŞİD'in son kalesi Bağuz'a yönelik operasyonda, son darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Trump Aralık ayında askerlerini Suriye'den çekmeye karar verdiğinden beri IŞİD'in tamamen temizlendiğini ilan edeceği günü bekliyor.

- Getty Images
Bağuz'dan siviller çıkarılıyor.

Suriye'deki ABD varlığının bir bölümü çekildi ancak tepkiler üzerine Trump, toplam 400 askeri bölgede tutma kararı aldı.

ABD Başkanı 6 Şubat'ta da IŞİD'in yenilgisini bir hafta içinde ilan edilmesini beklediğini söylemişti.

SDG: IŞİD'in son kalesi Bağuz'da toplu mezar bulundu

SDG komutanı Adnan Afrin ise, IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Bağuz bölgesinde Ezidilere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulduklarını öne sürdü.

Afrin, çoğu kadın olan cansız bedenlerin "katledildiğini", birçoğunun da başının kesildiğini söyledi.

- Getty Images

IŞİD üyeleri, binlerce Ezidi kadını seks köleliğine zorlamıştı.

IŞİD'in 2014'te Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Şengal bölgesine ve Ezidi yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişi öldürüldü.

ABD Şengal katliamı sonrası IŞİD'e karşı ilk hava saldırılarını gerçekleştirdi.

ABD'nin desteklediği SDG güçleri, Bağuz'a baskın düzenlemeden önce bölgede mahsur kalan binlerce sivili buradan çıkarmaya çalıştıklarını söylüyor.

  • İdlibliler Türkiye'nin 'HTŞ'nin gücünü kırmasını umuyor'
  • Suriye'de IŞİD'in elinde kalan son köyden siviller tahliye edildi
  • Yabancı IŞİD militanlarının çocukları ülkelerine geri dönebilecek mi?
  • Irak ve Suriye'de kaç IŞİD'li kaldı?

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Rusya'daki 'balina hapishanesi'ndeki 98 orka ve beluga serbest kalacak
Rusya'daki 'balina hapishanesi'ndeki 98 orka ve beluga serbest kalacak
Belediye vergi borcu olan ailenin köpeğine haciz getirip eBay'de sattı
Belediye vergi borcu olan ailenin köpeğine haciz getirip eBay'de sattı
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı
İngiltere: Festivalde uyuşturucu verdiği sevgilisi ölen adam, suçlu bulundu
İngiltere: Festivalde uyuşturucu verdiği sevgilisi ölen adam, suçlu bulundu
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X