Trump, İsrail'in ilhak planını ertelemesini

AA

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmayı ve ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın Kovid-19 konusundaki gerçekleri görmezden geldiğini öne süren Trump, Biden'ın istediği gibi Çin ve Avrupa'dan seyahati yasaklamasalardı 100 binlerce kişinin daha virüsten ölebileceğini kaydetti.

Biden'ın virüs sürecinde evinin bodrumundan çıkmadığını ileri süren Trump, "Biz virüsü evlerimizin bodrumunda saklanarak değil, en yüksek risk gruplarını koruyan sağduyulu önlemler yoluyla yeneceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin aşı geliştirme çalışmalarında da ileride olduğunu vurgulayan Trump, "Joe'ya söyleyeceğim şey şu, virüs üzerinden siyaset yapmayı bırak. Burada partizanlığa yer yok. Biz hayatları kurtarmaya ve pandemiyi yenmeye çalışırken, birilerinin siyasi skor kazanmaya çalışması utanç verici." dedi.

- "İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım"

İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya varmasını "dünya için büyük gün" olarak nitelendiren Trump, "İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimleri askıya aldı. Bu büyük bir olay ve İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım." diye konuştu.

Anlaşma için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür eden Trump, anlaşmanın resmi imza törenini yaklaşık 3 hafta içinde Beyaz Saray'da yapmayı planladıklarını kaydetti.

Filistin'in de barışın bir tarafında olmak isteyeceğini dile getiren Trump, "Ben İsrail ve Filistin arasında bir barış görüyorum." dedi.

- İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına ilişkin "bu konu masadan kalkmadı" değerlendirmesi

Toplantıya katılan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını ne kadar süreyle askıya aldığına ilişkin bir soruyu, "Bu tamamen masadan kalkmadı. Bu bir barış sağlanana kadar ertelenen bir konu." şeklinde yanıtladı.

Trump ise İsral'in Batı Şeria'yı ilhak planını askıya alması konusunda, "Bu konu masadan kalkmaktan ziyade, İsrail bunu yapmama konusunda mutabık kaldı. Bu İsrail'in verdiği çok büyük bir ödün." değerlendirmesinde bulundu.