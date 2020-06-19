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ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr., babası ile 'Babalar Günü'ne özel bir röportaj gerçekleştirdi. Babasına sorduğu sorular ilgi çekerken, Trump Jr. ile Donald Trump'ın röportajı dikkat çekti.

ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr. kendisinin en çok ilgilendiren konuyla röportaja başlamak istediğini belirterek, "Favori çocuğun kim, neden Ivanka?" sorusunu sordu. Başkan Trump bu soruya şaşırarak, tüm çocuklarını eşit bir şekilde sevdiğini ifade etti.

"BIDEN DONANIMSIZ BİRİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu babasına, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık Seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti adayı Joe Biden hakkında soru yöneltti. 8 yıl boyunca eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığını yapan Biden hakkındaki iddialara da değinen Trump Jr., Biden'ın Obama'ya 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin operasyonu için özel kuvvetleri öne sürmemesi tavsiyesi verdiğini ve bin Ladin'i çok ciddiye almadığı ifade etti. Trump rakibi Joe Biden için "donanımsız" ve "hiçbir koşulda Başkan" olamayacak biri değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümün ardından başlayan protestolara değinen Trump, seçimi Demokratların kazanması halinde her yerde olumsuzluk olacağını ve tüm ülkenin savaş alanına döneceğini vurguladı.

Röportajın bir kısmında karantina sürecinde tıraş olamadığından bahseden Trump Jr, sakalın kendisine mi, ABD'li Senatör Ted Cruz'a mı yoksa Rand Paul'a mı yakıştığını soruyor. Donald Trump ise bu soruya "Sende çok hoş durduğunu düşünmüyorum, Ted ve Rand'da sakalsız daha iyiler" yorumunda bulundu.