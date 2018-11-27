ABD'de Kongre'ye bağlı olarak çalışan ABD Küresel Araştırma Programı tarafından hazırlanan 'İklim Bilimi Değerlendirme' raporu yayımlandı.

13 federal ajansı tarafından hazırlanan rapora göre ABD ekonomisi küresel ısınma sebebiyle ciddi zarar görecek.

Raporda, iklim değişikliğinin yarattığı zararın toplumun her kesimi tarafından hissedileceği, bazı ekonomik sektörlerdeki yıllık kayıpların yüzyılın sonunda milyarca doları bulacağının tahmin edildiği açıklandı.

İklim değişikliğinin toplumun refah düzeyini etkileyeceğini açıklayan rapor için ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da dün gazetecilere "Raporu gördüm, birazını okudum, güzel" diyen Trump, ekonomik sonuçlar hakkındaki bir soruya karşılık "İnanmıyorum" yanıtını verdi.

Trump sözlerine "Çin, Japonya ve tüm asya ve diğer ülkelerin de olması gerekir, ama bu rapor bizim ülkemizle ilgili. Şu anda şimdiye kadarki en temiz halimizdeyiz ve bu benim için önemli." şeklinde devam etti.

Öte yandan, eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton, Trump yönetimini raporu saklamaya çalışmakla suçladı.

Sayıları 10'u aşan devlet kurumunun katılımıyla hazırlanan rapor, iklim değişiminin yaratacağı sonuçların insan sağlığına ve altyapıya zarar vereceğini, suya erişimi azaltacağını ve kıyıların biçimini değiştireceğini belirtiyor.

Tarım, turizm ve balıkçılık gibi doğal kaynaklara ve uygun iklim koşullarına muhtaç olan sanayiler de iklim değişiminden zarar görecek. Raporda, eğer sera gazı salımları azaltılabilirse zarar beklentilerinin de düşebileceği ancak iklim değişiminin ağır fırtınalar, kuraklık ve seller gibi etkilerinin zaten görülmeye başladığı da vurgulandı. Rapor, küresel ısınmanın başlıca yaratıcısının insanlar olduğunu ifade eden ve gezegenimizde felaket boyutunda etkiler görüleceğini belirten daha önceki bir çalışmayı destekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ