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Trump: Kuzey Kore nükleer silahları olmadan büyük bir ülke haline gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçemesi durumunda dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Perşembe günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da görüşecek.

Giriş: 26.02.2019 - 15:20 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi durumunda dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline gelebileceğini söyledi.

Trump Twitter mesajında Kuzey Kore'nin "diğer ülkelerden çok daha hızlı büyüme potansiyeli" olduğunu da öne sürdü.

Trump'ın yorumu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pyongyang'ın nükleer bir tehdit olmayı sürdürdüğü yönündeki açıklamalarından saatler sonra geldi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın Hanoi kentinde 27-28 Şubat tarihlerinden bir araya gelecek. Bu hafta düzenlenecek olan zirve, iki lider arasındaki ikinci yüz yüze görüşme olacak.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1099660044004704260

Trump ve Kim geçen yıl Haziran ayında Singapur'da görüşmüştü.

Trump "Singapur'daki ilk zirvede elde edilen ilerlemenin devamını ikimiz de bekliyoruz" dedi.

'Acelem yok'

Pazar akşamı ABD eyalet valileri balosunda da konuşan Trump, "Kim ile çok çok iyi bir ilişki geliştirdiklerini" söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasıyla ilgili "acelesi olmadığını" söyleyen Trump, "Kimseyi acele ettirmek istemem, Sadece deneme istemiyorum. Deneme olmazsa biz memnunuz" dedi.

Singapur'daki zirvede Trump ile Kim arasında varılan anlaşmanın detayları oldukça muğlak ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması hedefine yönelik henüz somut adım da atılmadı.

- Getty Images
ABD ve Kuzey Kore liderleri ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

Pompeo da Hanoi'deki zirveden beklentileri yüksek tutmadı. Fox televizyonuna konuşan Pompeo "Bu hafta istediğimiz her şeyi elde edemeyebiliriz. Ama süreçte ciddi ilerleme sağlamayı umuyoruz" dedi.

Kuzey Kore ABD Güney Kore'den askerleri çekmediği sürece nükleer cephaneliğinden vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kim'in Hanoi'ye trenle gitmesi bekleniyor.

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