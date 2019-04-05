ABD Başkanı Donald Trump Meksika'nın yasadışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.
Bu hafta Orta Amerika'dan gelen göçmen dalgasını durdurmak için sınırın hemen kapatılması tehdidinden geri adım atan Trump, Meksika'yı yasadışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını durdurmaya zorlamak için bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması olasılığını gündeme getirdi.
'VERGİ ÇOK BÜYÜK SINIRI KAPATMAYABİLİRİZ'
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sınırı kapatmadan önce otomobillere gümrük vergisi getireceğiz. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum, çünkü Meksika'dan ABD'ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik vergi cezası çok büyük olacak" dedi.
Trump Meksika'ya uyuşturucu kaçaklığını durdurması, aksi halde gümrük vergilerine maruz kalacağı yönünde "bir yıllık bir
uyarı süresi" vereceğini söyledi. Ancak, tedbirin göçle ilgili sorunları gidermek için daha erken kullanılabileceği olasılığını da belirtti.
DUVAR İNŞA ETMEK İSTEMİŞTİ
ABD Başkanı, 2016 başkanlık seçim kampanyasında Meksika sınırında duvar inşa ederek yasadışı göçü durdurma taahhüdünde bulunmuştu.
ABD Kongre'si, Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için finansman sağlamayı reddettiğinde, Trump Kongre'nin onayını almadan gerekli finansmanı diğer projelerden sağlayabilmek için Şubat ayında ulusal çapta acil durum ilan etmişti.
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi ise, Trump'ın "çoktan tahsis edilmiş fonlardan çalmasını" engellemek için dava açılacağını söyledi.
Trump "Meksika ile birçok iyi şey gidiyor. Meksika sınırı kapatacağımızı ya da aksi halde otomobillere gümrük vergileri getireceğimi biliyor" dedi.
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