Trump: Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile 25 yıllık Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nda (Nafta) değişiklik öngören müzakerelerde belli başlı konularda anlaştıklarını duyurdu.

Trump, uzun süredir "adil olmadığı" gerekçesiyle Nafta'nın değişmesini istiyor, tarafları anlaşmadan çekilmekle tehdit ediyordu.

Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, Meksika ile sonunda yeni anlaşmanın belli başlı maddelerinde mutabakata vardıklarını açıkladı.

Ancak nihai sonuç için anlaşmanın taraflarından Kanada'nın pozisyonu kritik.

Zamanla yarış

Yeni anlaşmanın ABD Kongresi'ne zamanında yollanabilmesi için iki ülkenin Kanada ile en geç Cuma günü anlaşmaya varması gerekiyor. Kanada ise, Salı gününden itibaren müzakerelere dahil olacak.

ABD Başkanı, açıklamasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "müzakereleri adil bir şekilde yürütmesi" çağrısında bulundu.

Trump ayrıca, "Kanada'yı bir yana bırakmaya mı karar vereceğiz yoksa onunla ayrı bir anlaşma mı yapacağız, onu göreceğiz" diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı ise, ABD-Meksika görüşmelerinde ilerleme sağlanmasından memnuniyetini ifade ederken, detaylara girmedi.

Başkan Trump, Nafta adının "kötü çağrışımlar" yaptığı gerekçesiyle değişmesini istiyor.

Meksika'nın ABD'den hemen ve "mümkün olduğu kadar fazla çiftlik ürünü" satın almayı kabul ettiğini söyleyen Trump, anlaşmada yapılacak değişikliğin ABD'li çiftçiler ve üreticiler için "çok iyi" olacağını söylüyor.

Nafta'nın ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazla.

Duyurunun ardından Meksika Pesosu güç kazanırken, ABD hisseleri de yükselişe geçti.

Washington Post: Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu

Trump, Kanada Başbakanına telefonda sordu: Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ