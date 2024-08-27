Trump, Musk'ın kabinede yer almak için meşgul olduğunu ancak danışmanlık yapabileceğini söyledi

Trump, ABD'li YouTube yayıncısı ve eski asker Shawn Ryan'ın programına konuk oldu.

Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak Haberi Görüntüle

Seçilmesi halinde kabinede görev teklif edebileceğini söylediği Musk hakkında konuşan Trump, "O da dahil olmak istiyor. Bakın, büyük işletmeler yönetiyor ve bu yüzden gerçekten yapamaz. Onu kabineye alırdım, kesinlikle, ama yaptığı onca şeyle bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimini kazanması durumunda kabinede görev alması veya danışmanlık yapması için Musk'a teklifte bulunabileceğini söylemişti.