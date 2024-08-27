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        Haberler Dünya Trump, Musk'ın kabinede yer almak için meşgul olduğunu ancak danışmanlık yapabileceğini söyledi | Dış Haberler

        Trump, Musk'ın kabinede yer almak için meşgul olduğunu ancak danışmanlık yapabileceğini söyledi

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda kabinede yer alması için teklifte bulunabileceğini söylediği Elon Musk'ın, kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu ancak kendisinin danışmanlık yapabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:29
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        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
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        Trump, ABD'li YouTube yayıncısı ve eski asker Shawn Ryan'ın programına konuk oldu.

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        Seçilmesi halinde kabinede görev teklif edebileceğini söylediği Musk hakkında konuşan Trump, "O da dahil olmak istiyor. Bakın, büyük işletmeler yönetiyor ve bu yüzden gerçekten yapamaz. Onu kabineye alırdım, kesinlikle, ama yaptığı onca şeyle bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir." ifadelerini kullandı.

        Trump, bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimini kazanması durumunda kabinede görev alması veya danışmanlık yapması için Musk'a teklifte bulunabileceğini söylemişti.

        Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını vermişti.

        Sosyal medya hesabında kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullanmıştı.

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