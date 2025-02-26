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        Haberler Dünya "Trump, Panama Kanalı’na enerji için çökecek" | Dış Haberler

        "Trump, Panama Kanalı’na enerji için çökecek"

        ABD Başkanı Donald Trump, daha seçilir seçilmez Panama Kanalı'nı istediğini söylemişti. Bu konudaki iddiasını da sürdürüyor. Trump'ın Panama planının arkasında ABD'nin iştahını kabartan enerji gerçeği var. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:05
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        "Trump, Panama Kanalı'na enerji için çökecek"
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        Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız, Trump’ın Panama’yla ilgili planının enerji olduğunu Habertürk'ten Esra Toptaş'a anlattı ve 12 yıl önce hazırladığı raporda bugünleri öngördüğünü dile getirdi.

        İşte ABD’nin iştahını kabartan enerji gerçeği:

        * Yeni LNG Jeopolitiği oluştu. ABD en büyük LNG ihracatçısı oldu. AB’deki pazar payını hızla arttırdı. Şimdi sıra Asya Pasifik’te.

        * Trump’ın hedefi: Panama üzerinden Çin’i kontrol ve Asya- Pasifik'teki LNG pazarına hâkim olmak.

        * Çin'de gaza geçişin hız kazanması ve Güneydoğu Asya ülkelerinin ekonomik büyümeleri için daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanması nedeniyle LNG'ye yönelik küresel talebin 2040 yılına kadar yüzde 50'den fazla artacağı tahmin ediliyor.

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        * LNG'deki küresel ticaret, 2022'deki 397 milyon tondan 2025'te 500 milyon tona ulaştı; Pazar daha büyük ancak LNG arzının kısıtlı olması büyümeyi kısıtlıyor. ABD’de ve Katar’daki yeni terminallerin açılması pazarı büyütecek.

        * Çin, Japonya ve Güney Kore, Tayvan ve Hindistan’ın toplam LNG ithalatı, dünya genelindeki LNG arzının yaklaşık %57’sini oluşturmakta. ABD'nin LNG yükleme istasyonlarının yer aldığı eski Meksika Körfezi, yeni adıyla Amerikan Körfezi'nden yola çıkacak gemiler için bu pazara en kısa rota da Panama Kanalı’ndan geçiyor.

        * Panama Kanalı'nın gemi trafiği sürekli artıyor. Bu nedenle 2006 yılında genişletilmesi kararı alındı. 2016 yılında Panama Kanalı'nın genişletilmesi inşaatı tamamlandı. Ancak yine de kuraklık sonucunda kanal ile bağlantılı olan Gatun gölündeki su seviyesinin düşmesi kanal işletmesini zorluyor. Bu durumda gemiler 8-10 gün beklemek zorunda kalıyor. Uzak Doğu'ya giden gemilerin birçoğu da rota değiştirip Ümit Burnu’na yöneliyor.

        * ABD'nin planları arasında Asya LNG pazarında yer almak için daha büyük LNG tankerleri inşa etmek ve Panama Kanalı’nı da bu tankerlerin geçişine uygun duruma getirmek de yer alabilir. Ancak bu masraf yapılmadan önce de kanalın ABD’ye ait olması lazım. Trump bu nedenle Panama Kanalı’nı öncelikler listesine almış bulunuyor.

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