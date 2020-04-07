Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaTrump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı - Haberler
ABONE OL

Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı yapan Glenn Fine'ı görevden aldı.

Donald Trump
AA

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

Pentagon Başmüfettiş Vekili olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Fine, geçen hafta, federal kurumların başmüfettişleri tarafından, Trump’ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilmişti.

Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu.

Pentagon Başmüfettişlik Ofisinden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığından da alındığı ifade edildi.

Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkanın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama!
DÜNYABoris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama!
107 yaşında koronavirüsü yendi! - Haberler
DÜNYA107 yaşında koronayı yendi!
Son dakika haberleri !İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 604 ölüm!
DÜNYAİtalya'da son 24 saatte 604 can kaybı!
ABD'nin Demokrat başkan adaylarından Biden'dan "seçim ertelemesi" açıklaması
DÜNYA"Seçimleri koronavirüs yüzünden erteleyemeyiz"
Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrıldı, Melania Trump Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandı! - Haberler
DÜNYATrump yönetiminde Beyaz Saray Sözcülüğünde 3. istifa!
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYATürkiye'nin AB Daimi Temsilciliği çalışanı Korona'dan ...
Tunus İçişleri Bakanı: "Karantinayı ihlal edenler taksirle adam öldürmekten yargılanabilir" - Haberler
DÜNYATunus'ta karantina ihlali taksirle öldürmeyle ...
Trump'tan 'DSÖ batırdı' açıklaması! - Haberler
DÜNYATrump'tan 'DSÖ batırdı' açıklaması!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla koronavirüs mücadelesini görüştü- Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu, 11 mevkidaşıyla salgını konuştu!
Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış!
DÜNYAABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X