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Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye yerleşen, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamalarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye yerleşen, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamalarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter mesajında "Kraliçe ve Birleşik Krallık'ın büyük bir dostu ve hayranıyım. İngiltere'den ayrılan Harry ve Meghan'ın Kanada'da yerleşeceği açıklanmıştı. Şimdi Kanada'dan ABD'ye taşındılar. Ama ABD güvenlik masraflarını karşılamayacak. Kendileri ödemek zorunda" dedi.

Daha önce 31 Mart'ta Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Markle, ABD'den vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen resmi koruma isteme planları olmadığını söylemişti.

'Özel koruma ayarlandı'

California'ya yerleşen çift adına dün yayımlanan açıklamada "Dük ve düşes, ABD Hükümeti'nden koruma istemeyecek. Özel koruma için düzenleme yapıldı" denildi.

Prens Harry ve Markle'la oğulları Archie, Vancouver'daki altı haftalık Noel ve yılbaşı tatilinin ardından bu yılın büyük bölümünü Kanada'da geçirmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=6vfCKYSXQ8Q&feature=youtu.be

Kanada Hükümeti geçen ay, statülerinin değişmesi nedeniyle çifte resmi koruma verilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD medyasına göre çift geçen hafta Markle'ın çocukluğunun geçtiği Los Angeles'a taşındı. Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da Los Angeles'ta yaşadığı belirtiliyor.

'Salgının ortasında taşındılar'

İngiliz medyası, çiftin koronavirüs salgını sırasında ABD'ye taşındığına dikkat çekti. Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası ABD'de görüldü. 135.439 vakanın olduğu ülkede 2.381 kişinin öldüğü açıklandı.

California'da da vakalar hızla artıyor. Şimdiye kadar 5.565 vakanın görüldüğü eyalette 121 kişinin öldüğü bildirildi. Geçen hafta California Valisi Gavin Newson, halka evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta Prens Harry'nin babası, İngiltere Kraliyet tahtının bir numaralı varisi Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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