ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i olası bir boks müsabakasında yenebileceğini söyleyerek, boksta 'çok iyi' olabileceğini belirtti.

Temmuz ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile bir araya gelen Trump, o dönem Putin'in karşısında zayıf kalmakla eleştirilmişti. Trump, Minnesota'da yaptığı konuşmada, bu görüşmeye de değinerek, Putin ile yaptığı görüşme için medyayı, kuyu kazmakla suçladı ve, "Putin çok iyi biri. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Medya, Putin ile beni bir boks müsabakasının içine sokmak istiyor. Sanırım oldukça iyi performans gösterirdim" dedi.

Golf sporu ile ilgilenen Donald Trump, ABD tarihinde canlı yayında birini yumruklayan ilk başkan olarak da biliniyor.

Trump, Helsinki zirvesinin ardından da, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Putin ile daha önceki toplantımızda birçok önemli konuyu görüştük. Putin ile iyi ilişkimiz boks maçı bekleyen birçok kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!"şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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