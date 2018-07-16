Trump - Putin zirvesi: Taraflar Helsinki görüşmesi öncesinde temkinli

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geliyor.
Uluslararası basın tarafından yakından takip edilen görüşme öncesinde, Trump, beklentilerinin düşük olduğunu ifade etti.
NATO zirvesiyle başlayan Avrupa turunu Helsinki'de sonlandıracak olan Trump'ın Putin' ile görüşmesinde öne çıkması beklenen konu başlıkları şöyle:
Her iki lider de tüm dünyanın dikkatle izleyeceği bu buluşmadan daha şimdiden kârlı çıktıklarını düşünüyor.
Putin, Rusya'nın düzenlediği Dünya Kupası organizasyonuyla övünmeyi sürdürüyor. Şimdiyse ABD Başkanı'yla yan yana poz vererek, küresel güç imajını biraz daha pekiştirme şansına sahip.
Kendisini 'iş bitirici' olarak tanımlamayı seven Trump ise bir kez daha spot ışıklarının tadını çıkaracak.
Trump, Avrupa turu boyunca müttefiklerini sert biçimde eleştirirken, Putin'e yönelik açıklamaları oldukça yumuşak kaldı.
Alışılmadık diplomasi anlayışı, Trump'ın Rusya'ya beklenmedik sürpriz tavizler açıklaması anlamına gelebilir. Eğer böyle bir şey olursa ABD'nin müttefiklerini daha da endişelenecektir.
Zirve pozitif sonuçlar da doğurabilir. Diyalog her zaman için önemli olmaya devam ediyor. Nükleer silah yarışından Suriye ve Ukrayna konularına kadar iki liderin konuşması gereken çok konu var.
Ancak ortada resmi bir gündem yok. Görüşme öncesinde pek de bir hazırlık yapılmadı. Bir de üstüne Trump'ın öngörülemez tavırlarları eklenince görüşmeden ne çıkacağını kestirmek daha da zor hale geliyor.
12 Rusya vatandaşı neyle suçlanıyor?
ABD'de 12 Rusya vatandaşı hakkında hazırlanan iddianamede, söz konusu kişilerin Mart 2016'dan itibaren Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik siber saldırılar başlattıkları iddia ediliyor.
11 ayrı suçla itham edilen Rusya vatandaşlarının Ulusal Demokratik Komite'nin sistemlerine siber saldırılar düzenlediği ve parti içi yazışmaları ele geçirdiği de iddialar arasında.
ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Tom Perez, Başkan Trump'a Putin'le görüşmesini iptal etmesi çağrısı yapmış ve "Putin ABD'nin dostu değil" demişti.
Cumhuriyetçi Senatörlerden John McCain de "Başkan yaşananlardan Putin'i sorumlu tutmaya hazır değilse bu görüşme yapılmamalı" demişti.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018738368753078273
Ancak Trump bu sabah paylaştığı Twitter mewsajlarında Rusya ile ilişkilerde gelinen noktadan önceki yönetimleri sorumlu tuttu ve "Yıllarca süren ABD ahmaklığı ve aptallığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda. Şimdi üstüne bir de cadı avı başlatıldı!" dedi.
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