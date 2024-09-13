Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu | Dış Haberler

        Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 10 Eylül'de kozlarını paylaştı. Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koydu. Trump, üçüncü bir karşılaşmaya çıkmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 00:07 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump başka düelloya çıkmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yeni bir tartışma programına katılmayacağını bildirdi.

        Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı yazılı açıklamada, 10 Eylül'de ABC News kanalındaki canlı yayında Harris'le yaptığı münazara sonrası, Demokrat Parti liderliğiyle üçüncü bir karşılaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

        "Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözler 'rövanş istiyorum' olur." diyen Trump, "Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı yapılan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'i, "milyonlarca suçlu ve akıl hastasının ABD'ye akın etmesine" izin vermekle suçladı.

        Demokrat yönetimin, ülkedeki enflasyonun engellenememesi sonucu "orta sınıfın iflas etmesinden" sorumlu tutan Trump, bu konuların, Biden ile yaptığı ilk tartışmada ve Harris ile karşılaştığı ikinci programda dile getirildiğini ve ayrıntılı olarak tartışıldığını vurguladı.

        Rakibi Harris'in Fox News kanalındaki tartışma programına katılmadığını, NBC ve CBS kanallarında bir karşılaşmayı ise reddettiğini hatırlatan Trump, açıklamasının devamında, "Kamala son dört yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü münazara olmayacak." ifadelerine yer verdi.

        Harris'in kampanya ekibi salı günkü karşılaşmadan sonra hızlı bir şekilde yeni bir canlı yayın tartışması istediklerini Trump'ın seçim ekibine iletmişti.

        HARRIS VE TRUMP ARASINDAKİ İLK TARTIŞMA

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

        Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koymuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        ABD'den BMGK reformu
        ABD'den BMGK reformu
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal