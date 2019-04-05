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ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, "kadınlara uygunsuz davrandığı" iddia edildi.
New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Biden'ı, "kendilerini rahatsız hissettirecek şekilde yakınlık göstermek"le suçladı.
Kadınlardan birisi Biden'ın, ellerini kendisini rahatsız hissettirecek bir şekilde omuzlarına ve sırtına koyduğunu, diğer bir kadın ise rahatsızlığını belli etmesine rağmen Biden'ın, ellerini bacağına koyduğunu ileri sürdü.
Son suçlamalar New York Times gazetesi tarafından bildirildi. 2012'de yaşandığı iddia edilen olayda yazar D.J. Hill, Biden'ın kendisini kocasının yanında taciz ettiğini hatta bu durumu kocasının dahi fark ettiğini iddia etti.
İkinci olayda ise eski bir üniversite öğrencisi olan Caitlyn Caruso gazeteye verdiği demeçte, Nevada Üniversitesinde okurken, Las Vegas'ta Biden tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Biden ise hakkındaki iddialara Twitter hesabından paylaştığı video mesajla yanıt verdi.
Joe Biden, ''Tüm siyasi kariyerim boyunca insanlarla aramda bağ kurmaya çalıştım, el sıkıştım, kucaklaştım. Destek için kadın erkek olsun omuzlarına dokundum.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal normların değiştiğini ve bunun farkında olduğunu ifade eden Biden, "Kadınların neler söylediğini duydum. Siyaset benim için her zaman bağ kurmak oldu ama bundan sonra insanların kişisel alanına saygı konusunda daha düşünceli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve yerine getireceğim." mesajı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan paylaştığı video ile rakibi Joe Biden ile dalga geçti.
Trump Twitter'dan, "Tekrar hoş geldin Joe!" mesajıyla bir video paylaşarak rakibiyle dalga geçti.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019
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