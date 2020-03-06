Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaTrump: Sezgilerime göre koronavirüs verileri abartılı - Habeler
ABONE OL

Trump: Sezgilerime göre koronavirüs verileri abartılı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında da etkisini gösteren koronavirüs salgınına ilişkin Trump, sezgilerine göre Dünya Salgın Örgütü (DSÖ)'nün verilerinin abartılı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda ise, virüse yakalanmamak için haftalardır elini yüzüne götürmediğini söyleyerek şaka yapmıştı.

Donald Trump
HABERTURK.COM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump Fox News'a bağlanarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığı açıklaması için "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" dedi.

Sezgilerinin bu yönde olduğunu dile getiren Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" iddiasında bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınına,  'korona gribi' diyen Trump, 'yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu' ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu' iddia etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'nün ölümle sonuçlandığını dile getirmişti. Adhanom, Çin dışında virüsün en çok Güney Kore, İtalya ve İran'da görüldüğünü belirtti. DSÖ'nün son verilerine göre dünya çapında enfekte koronavirüs kişisi 97 bin 981. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 381. 

"HAFTALARDIR YÜZÜME DOKUNAMIYORUM"

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımıcısı Mike Pence, Amerikan Havayolları şirket yöneticileri ile bir araya gelerek, koronavirüsle ilgili endişeler arasında  uçakları “temiz ve dezenfekte” tutmak için prosedürleri hızlandırdıklarını söyledi.

Trump'ın koronavirüs salgınına ilişkin "Haftalardır yüzüme dokunamıyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim" ifadeleri salondakileri güldürürken, ABD Başkanı'nın toplantı boyunca sıklıkla elini çenesine götürdüğü görüntüler sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump, özellikle koronavirüsün neden olduğu can kayıplarının yüksek olduğu ülkelere yapılan seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs salgını havayolunu şirketlerini etkiledi. Fakat bu sayede birçok insan ülkemizde kalıyor, otellerimizi kullanıyor ve alışveriş yapıyor. Bu yüzden muhtemelen olumlu bir etkisi var" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise koronavirüsle ilgili büyük bir endişeye gerek olmadığını belirtti.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edirne'de bildiri dağıtan İsveçli vekil sınırdışı edildi! - Haberler
DÜNYAEdirne'de bildiri dağıtan İsveçli vekil sınırdışı ...
Son dakika haberleri! BM'den sığınmacılar hakkında şok açıklama
DÜNYABM'den Yunanistan'a sığınmacı uyarısı!
Son dakika! Tunus'ta ABD elçiliği yakınında bombalı saldırı! - Haberler
DÜNYATunus'ta ABD elçiliği yakınında bombalı saldırı!
Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine saldırı!-haberler
DÜNYAAfganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma ...
Son dakika! Yunanistan sınırından insanlık dışı görüntü! - Haberler
DÜNYAYunanistan sınırından insanlık dışı görüntü!
İran'dan şoke eden açıklama: Tahran'ın yüzde 40'ı tehlikede
DÜNYAİran'dan şok açıklama: Tahran'ın yüzde 40'ı tehlikede
Yunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti, batırmaya çalıştı!-haberler
DÜNYAYunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti, ...
Son dakika haberi Soylu: 142 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı
DÜNYASoylu: "142 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı"
ABD'de zehirli iğneli infaz! - Haberler
DÜNYAABD'de zehirli iğneli infaz!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya tepki! - Haberler
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya tepki!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X