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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump Fox News'a bağlanarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığı açıklaması için "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" dedi.

Sezgilerinin bu yönde olduğunu dile getiren Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" iddiasında bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınına, 'korona gribi' diyen Trump, 'yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu' ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu' iddia etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'nün ölümle sonuçlandığını dile getirmişti. Adhanom, Çin dışında virüsün en çok Güney Kore, İtalya ve İran'da görüldüğünü belirtti. DSÖ'nün son verilerine göre dünya çapında enfekte koronavirüs kişisi 97 bin 981. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 381.

"HAFTALARDIR YÜZÜME DOKUNAMIYORUM"

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımıcısı Mike Pence, Amerikan Havayolları şirket yöneticileri ile bir araya gelerek, koronavirüsle ilgili endişeler arasında uçakları “temiz ve dezenfekte” tutmak için prosedürleri hızlandırdıklarını söyledi.

Trump'ın koronavirüs salgınına ilişkin "Haftalardır yüzüme dokunamıyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim" ifadeleri salondakileri güldürürken, ABD Başkanı'nın toplantı boyunca sıklıkla elini çenesine götürdüğü görüntüler sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump, özellikle koronavirüsün neden olduğu can kayıplarının yüksek olduğu ülkelere yapılan seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs salgını havayolunu şirketlerini etkiledi. Fakat bu sayede birçok insan ülkemizde kalıyor, otellerimizi kullanıyor ve alışveriş yapıyor. Bu yüzden muhtemelen olumlu bir etkisi var" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise koronavirüsle ilgili büyük bir endişeye gerek olmadığını belirtti.