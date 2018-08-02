Florida mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi seçmen kimlikleri oluşturulması talebinde bulunurken verdiği alışveriş için kimlik gösterme örneği, sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump, "ABD'de alışveriş yapmak, yiyecek satın almak için dahi fotoğraflı kimlik kullanmak zorundasınız. Sadece Amerikan vatandaşları Amerikan seçimlerinde oy kullanmalı, bu yüzden de seçmen kimliği için zaman geldi" açıklamasında bulundu, ancak ABD'de alışveriş yapmak için, alkol, sigara veya bazı ilaçlar gibi alımlar için gerekli olmasına rağmen, halktan kimlik istenmiyor.

Trump'ın bu açıklaması, aralarında gazetecilerin ve komedyenlerin de bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından alay konusu oldu. Ünlü komedyen Adam Heath Avitable, "Marketten Trump biftekleri satın almadan önce fotoğraflı kimlik göstermekten, kan örneği ve idrar tahlili vermekten nefret ediyorum” şeklinde paylaşımda bulunurken, CNN muhabiri Jim Acosta ise Trump'ın sıradan insanların hayatları ile temas halinde olmadığı eleştirisinde bulundu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Twitter'dan Beyaz Saray'ı etiketleyerek Trump'ın en son ne zaman alışverişe çıktığı sorusunu sordu.

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