Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisini kabul etti

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bandar'ı dün Beyaz Saray'da kabul etti.

Prenses Rima Bint Bandar

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bandar'ı dün kabul etti. Beyaz Saray'da gerçekleşen kabulde Prenses Rima, Suudi Arabistan büyükelçisi olarak Trump'a güven mektubunu sundu.

Prenses Rima Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde tüm güçlüklerin üstesinden geldiğini, Suudi Arabistan Krallığı ile ABD arasındaki ortak güvenin iki ülkenin çıkarları için şart olduğunu ifade etti. Prenses Rima paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak Trump'a güven mektubunu sundum. Ülkemin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmek ve stratejik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla her türlü çabayı göstermek için Tanrı'nın yardımı ile çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Prenses Rima Bint Bandar 23 Şubat 2019'da Suudi Büyükelçisi olarak ABD'ye atandı. 2016 yılında Suudi Spor Genel Müdürlüğü Kadın İdaresi Başkanlığı yapan Prenses Rima, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olma unvanına sahip.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'sığınmacı' mesajı!
Washington Post'tan MBS'ye sert mesaj: Yeni Saddam Hüseyin
DÜNYAWashington Post'tan MBS'ye sert mesaj: Yeni Saddam ...
Gürcistan'da Putin'e hakaret eden gazeteci görevinden uzaklaştırıldı
DÜNYAPutin'e hakaret etti, görevinden uzaklaştırıldı
SON DAKİKA! S-400'ler yola çıktı! Bugün bekleniyor
DÜNYAS-400'ler yola çıktı!
Aşırı sağcı İngiliz iltica için Trump'a yalvardı
DÜNYARobinson, Trump'a yalvardı!
ABD'deki evsizlerin 2 yıl önce işi vardı
DÜNYAŞaşırtan rapor: İşleri vardı, evsiz kaldılar!
Kremlin: S-400 anlaşması sorunsuz uygulama aşamasında
DÜNYARusya: S-400 sorunsuz uygulama aşamasında!
Son dakika... Libya'da alıkonulan 6 Türk İstanbul'a geldi
DÜNYALibya'da alıkonulan 6 Türk İstanbul'da
Pence: İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz
DÜNYAABD: Asla izin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump'tan İngiltere'nin ABD Büyükelçisine yüklendi
DÜNYATrump, İngiltere'nin ABD Büyükelçisine yüklendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X