Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü. Trump, "Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" dedi.

Trump, "Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek” dedi.

Trump, Arlington Ulusal Mezarlığı’nda, 2021 Ağustos’ta Kabil Havalimanı’nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleriyle bir araya geldi ve anma törenine katıldı. Trump, yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.