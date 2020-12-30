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HaberlerDünyaTrump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı
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Trump aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlerin 'harekete geçmesini' istedi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları dağıttığını belirterek, uygulamaların hızlandırılması için eyalet yönetimlerine 'harekete geçin' çağrısında bulundu.

Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı
HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan 'aşı uygulamalarının beklenenden yavaş ilerlediği' eleştirileri üzerine açıklamada bulundu.

Federal hükümetin eyaletlere aşıları dağıttığının altını çizen Trump, "Artık aşıları uygulamak eyaletlerin sorumluluğu. Harekete geçin." ifadesini kullandı.

'AŞILAMA TAKVİMİ YAVAŞ İLERLİYOR'

Basına yansıyan haberlere göre, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

Trump yönetimi, '2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye aşıların ulaşmış olacağı' sözünü vermiş olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, düne kadar sadece 2.1 milyon kişiye aşı yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın, 2021'in ikinci yarısına kadar tüm Amerikalıların aşılanmış olacağı tahmininin dikkate alındığında ise ülkede günde en az 3.5 milyon kişinin aşı olması gerekiyor.

Trump yönetimi de federal yönetiminin sözünü tutarak eyaletlere olabildiğince hızlı şekilde aşıları ulaştırdığını artık sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu savunuyor.

ABD başkanlığına seçilen Demokrat Partili Joe Biden, dün, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtım planının yetersiz kaldığını ve olması gerektiği gibi ilerlemediğini belirterek, ''Aşılama programı şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer" demişti.

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